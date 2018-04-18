مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف بالدولة ورومانيا

الشارقة 24 – وام:



وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرفة تجارة وصناعة رومانيا، - بالعاصمة الرومانية بوخارست، مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين الصديقين.



وقع المذكرة من الجانب الإماراتي، حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة، فيما وقعها من الجانب الروماني ميهاي داربان رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا، وذلك على هامش ملتقى الأعمال الإماراتي الروماني، الذي عقد بالتزامن مع الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإماراتية الرومانية التي عقدت في بوخارست يومي 16 و17 من أبريل الجاري.



تهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتبادل المعلومات بمجالات التجارة والصناعة والتقنية والمعارض وورش العمل والاجتماعات التي تقام في كلا البلدين وذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.