الأخضر يغطي بورصات المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الثلاثاء باستثناء سوق دبي، حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.29% لتقفل عند مستوى 3131.33 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق السعودية العام بنسبة 0.98% لتقفل عند مستوى 8096.40 نقطة. كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.98 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.05% وسط دعم من قطاعي المال والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4769.42 نقطة. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.36% ليستقر عند مستوى 2194.13 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات.

محصلة حمراء في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.15 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليقفل عند مستوى 3131.33 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 149.3 مليون سهم بقيمة 150.2 مليون درهم نفذت من خلال 2249 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطعات المرتفعة بنسبة 0.61% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.24% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.11%.

وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.88% وصولاً إلى سعر 0.535 درهم تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.94% وصولاً إلى سعر 0.700 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.58% وصولاً إلى سعر 0.341 درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بنسبة 4.36% وصولاً إلى سعر 0.373 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 23.8 مليون درهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 15.6 مليون درهم. واحتل سهم شركة ماركة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 44.9 مليون سهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 26.1 مليون درهم

استمرار ارتفاع السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط دعم شبه جماعي من قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8096.40 نقطة رابحاً بواقع 46.10 نقطة أو ما نسبته 0.57%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 240.3 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 111 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 67 شركة.

وسجل سعر سهم صناعة الورق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.90% وصولاً إلى سعر 9.55 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 8.54% وصولاً إلى سعر 31.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 3.96% وصولاً إلى سعر 19.38 ريال تلاه سهم الزامل للصناعة بنسبة 3.17% وصولاً إلى سعر 26.00 ريال.

مؤشر السوق البحرينية يرتفع إلى مستوى 1300 نقطة

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1301.98 نقطة رابحاً بواقع 2.52 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 35.9 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 39.27 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 5.02 نقطة استقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التأمين دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 7.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 6.65 نقطة.

وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.13% وصولاً إلى سعر 0.630 دينار تلاه سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 0.90% وصولاً إلى سعر 0.112 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 9.17% وصولاً إلى سعر 0.110 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.300 دولار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.8 مليون سهم تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 594.5 ألف سهم.

قطاع الخدمات يحد من ارتفاع السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.23 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند مستوى 4769.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.5 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نفذت من خلال 1071 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.27% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم سندات بنك صحار 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 11.11% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم مصانع مسقط للخيوط بواقع 6.67% وصولاً إلى سعر 0.080 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم عمان كلورين على نسبة تراجع بنسبة 9.09% وصولاً إلى سعر 0.400 ريال تلاه سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 2.96% وصولاً إلى سعر 0.328 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.8 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 446.3 ألف ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 440.7 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتد مرتفعة

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليرتفع مؤشرها بنسبة 0.36% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2194.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 2637 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.02%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.07% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.84%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 0.43 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الحياة للصناعات الدوائية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 1.95 دينار تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 4.92% وصولاً إلى سعر 3.28 دينار.