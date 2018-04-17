"مطار الشارقة" يشارك في معرض كازاخستان للسياحة

الشارقة 24:





يشارك مطار الشارقة الدولي في فعاليات معرض كازاخستان للسياحة والسفر 2018 (KITF) الذي تقام فعالياته في مركز ألماتي للمعارض بالعاصمة الكازاخستانية خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 أبريل الجاري، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة المطار في المعرض تحت مظلة دائرة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تجسيداً لتطلعاته وسعيه الدائم إلى التواجد في الفعاليات والمعارض العالمية المهمة بغرض توطيد أواصر التعاون مع الشركاء وفتح آفاق وشراكات مع عملاء جدد، من خلال تكثيف اللقاءات واستعراض الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين والشركات.

وقال سعادة علي سالم المدفع: "يحرص مطار الشارقة الدولي على التواجد والمشاركة في المعارض الكبرى التي تعنى بالترويج لقطاع السياحة والسفر حول العالم، وتأتي مشاركتنا في معرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر 2018 (KITF)، في إطار خططنا الاستراتيجية لاستكشاف الفرص الخارجية وتحقيق شراكات دولية، من شأنها الارتقاء بعمليات الترويج للخدمات التي يقدمها المطار والاطلاع على مستجدات هذا القطاع".

وأضاف سعادته: "إن المشاركة في المعارض الدولية تأتي انطلاقاً من استراتيجية مدروسة ترتكز على تلبية تطلعات المسافرين والمتعاملين والشركات، والعمل على فتح أسواق جديدة تفي بالمتطلبات المستقبلية لإمارة الشارقة، إضافة إلى التعاون مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات الموسمية والمهتمين بصناعة السفر والسياحة والفنادق من أجل الاستفادة من الإمكانات الهائلة لإمارة الشارقة، باعتبارها وجهة سياحية وتجارية مهمة في المنطقة".