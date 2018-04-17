"شروق" تشارك بمشاريع سياحية تجسد الإرث الثقافي للشارقة في "الملتقى 2018"

الشارقة 24:



أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 25 من معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2018"، الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 22 وحتى 25 إبريل الجاري، تحت جناح هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، سعياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السياحة والسفر والضيافة بالإمارة، واستعراض المقومات السياحية والترفيهية المتنوعة فيها أمام أكثر من 40 ألف مسؤول ومتخصص وزائر، بالإضافة إلى وكالات السياحة والسفر.



وتستعرض "شروق"، خلال مشاركتها الثامنة على التوالي في الحدث، مجموعة رائدة من مشاريعها ووجهاتها السياحية، تتضمن: واجهة المجاز المائية، وحدائق المنتزه، والقصباء، وجزيرة العلم، وجزيرة النور، وقلب الشارقة، ومجموعة الشارقة للضيافة، ومشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وتمثل هذه المشاريع صورة حقيقية عن الإمكانات السياحية المتنوعة والواعدة للإمارة، وبنيتها التحتية المتطورة، التي تقدم أرقى معايير الخدمة للمشغلين والشركات محلياً ودولياً، ومن المتوقّع أن تستقطب هذه المشاريع اهتماماً واسعاً في المعرض.



وخلال مشاركتها في المعرض، ستوقع "شروق" مذكرة تفاهم جديدة مع إحدى علامات الضيافة الرائدة في المنطقة والعالم، إذ ستكشف عن مشروع جديد في واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الشارقة، بما ينسجم مع النمو المستمر في الاستثمارات الذي تشهده الإمارة في السنوات الأخيرة، وسيتم التوقيع على منصة الهيئة بالمعرض، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.



وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في "شروق": "يعتبر سوق السفر العربي حدثاً عالمياً رائداً في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه واحد من أكبر معارض السفر في العالم، ومن هذا المنطلق تحرص (شروق) على المشاركة فيه سنوياً، في إطار التزامها الراسخ بالتعريف بالمقدرات السياحية القيمة التي تحتضنها الشارقة، وإطلاع المتخصصين والمستثمرين والمهتمين والزوار على آخر مستجدات مشاريعنا ووجهاتنا السياحية والترفيهية".



وأضاف: "تقدم مشاريع (شروق) التي سيتم استعراضها في الحدث مزيجاً متنوعاً من خيارات الإقامة والترفيه والسياحة المستدامة في الشارقة، وهذه الخيارات تعتبر من التوجهات الحديثة التي يبحث عنها المستثمرون حول العالم، وسنسعى من خلال تسليط الضوء على مزايا مشاريعنا إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية للإمارة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار للتعرف عن قرب إلى ما تقدمه من منتج سياحي يلبي مختلف الأذواق".



وتابع القصير: "نهدف من خلال المشاركة في الحدث أيضاً إلى الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في صناعة السياحة، والبحث في إمكانية عقد شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز سمعة القطاع السياحي في الإمارة على نطاق أوسع، أو الدخول في مشاريع مشتركة توفر المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعزز جاذبية القطاع السياحي في الشارقة".



وتقدم وجهات "شروق" ومشاريعها الثمانية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الحدث خيارات ترفيهية متنوعة تلائم مختلف أفراد العائلة والزوار، تبرز اهتمام الهيئة الكبير بالمقومات الثقافية للإمارة، وتعنى باستعراض خيارات الضيافة المستدامة في الإمارة، في إطار الحرص "شروق" على الحفاظ على البيئة المحلية ومواردها للأجيال القادمة.



وتركز الدورة الـ 25 من المعرض على العديد من المحاور الرئيسة في قطاع السياحة والسفر، لعل أبرزها مفهوم "السياحة الحلال"، الذي يتناول معايير خدمات الضيافة والفندقة والترفيه المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يشهد هذا المفهوم تركيزاً كبيراً في الوقت الراهن كونه لايزال أحد المجالات الواعدة جداً للنمو.