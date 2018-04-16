"الشارقة للتطوير العقاري" تروج لأحدث مشاريعها في "سيتي سكيب أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:

تستعرض شركة واحة الشارقة للتطوير العقاري خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي ينعقد خلال الفترة من 17 حتى 19 أبريل الجاري، أحدث مشاريعها العقارية- مدينة الشارقة للواجهات المائية "أجمل مكان".

كما تسعى واحة الشارقة للتطوير العقاري في معرض ستي سكيب أبوظبي، إلى تعزيز قيمة علامتها التجارية في سوق العقارات الإقليمي، وتقديم فرصة المستثمرين للاستثمار في مشروعها العقاري المميز.

وقال سلطان الشكره الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري، إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يعد أحد أبرز المعارض العقارية، ويشهد استقطاب كبار المطورين والمستثمرين العقارين وممثلي الحكومات والمشتريين.

وأضاف "نحن سعداء بالمشاركة في نسخة هذا العام من المعرض ودخولنا السوق العقاري الذي يشهد معدلات نمو مستدامة، ونهدف من خلال مشاركتنا في الحدث إلى الترويج لمشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية "أجمل مكان"، الذي يعتبر من المشاريع الضخمة في الإمارات".

وأكد أن سوق العقارات في الإمارات لا زال يسير في مؤشرات مستقرة، مدعوماً بزيادة الطلب قبل معرض إكسبو 2020 والنمو الاقتصادي في القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن استراتيجية شركة واحة الشارقة للتطوير العقاري تستند على تقديم مشاريع تنموية مستدامة داخل الإمارة بعد القيام بدراسة شاملة للسوق، والتعرف إلى احتياجات كافة شرائح المجتمع آخذين بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والتجاري والسياحي لهذه المشاريع.

ويعد مشروع مدينة الشارقة للواجهات المائية، أهم مشاريع شركة واحة الشارقة للتطوير العقاري، حيث يقع على شاطئ الحمرية بالإمارة، ويتضمن وحدات سكنية "فلل وشقق"، ومدينة ترفيهية، ومراكز تجارية للتسوق، وحديقة مائية إضافة إلى 14 فندقاً، وميناء يتسع لـ 800 مرسى موزعة على ثماني جزر طبيعية مع شواطئ بطول 36 كلم، كما تضم المدينة أكبر مركز تجاري بالشارقة، ومستشفى ومدارس دولية خاصة يمتد على مساحة تتجاوز 60 مليون قدم مربع.