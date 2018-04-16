الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة، الإثنين، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.33% لتقفل عند مستوى 3140.48 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق السعودية العام بنسبة 0.98% لتقفل عند مستوى 8050.30 نقطة وسط ارتفاع شبه جماعي في أداء قطاعاتها. كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعا بنسبة 0.54% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1299.46 نقطة. فيما تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.20% وسط ضغط من كافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4767.19 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.46% ليستقر عند مستوى 2186.16 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3140.48 %0.33 سالب السعودية 8050.30 0.98 % البحرين 1299.46 0.54 % عمان 4767.19 0.20 % سالب الأردن 2186.16 0.46 % سالب

محصلة حمراء في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.45 نقطة أو ما نسبته 0.33% ليقفل عند مستوى 3140.48 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 68.4 مليون سهم بقيمة 88.3 مليون درهم نفذت من خلال 1503 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطعات المرتفعة بنسبة 0.21% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.68% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%.

وسجل سعر سهم النعيم القابضة للاستثمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 2.30 درهم تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 3.83% وصولاً إلى سعر 0.515 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.90% وصولاً إلى سعر 0.000 درهم تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 2.48% وصولاً إلى سعر 0.275 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 20.8 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 8.5 مليون درهم. واحتل سهم شركة ماركة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 11.4 مليون سهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 6.7 مليون درهم.

مؤشر السوق السعودية يصعد إلى مستوى 8 آلاف نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط دعم شبه جماعي من قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8050.30 نقطة رابحاً بواقع 77.79 نقطة أو ما نسبته 0.98%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 212.2 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.20% تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.20%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع طويلة الأجل بواقع 2.49% تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.36%.

وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.70% وصولاً إلى سعر 26.75 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 29.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اسمنت ينبع أعلى نسبة تراجع بواقع 2.83% وصولاً إلى سعر 29.85 ريال تلاه سهم الاسمنت السعودي بنسبة 1.09% وصولاً إلى سعر 52.70 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 45.3 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 20 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 686.2 مليون ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 620.2 مليون ريال.

أرباح جيدة في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1299.46 نقطة رابحاً بواقع 6.99 نقطة أو ما نسبته 0.54%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 534.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة وارتفعت باقي قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بواقع 23.56 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 20.20 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 1.100 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 2.54% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 4.35% وصولاً إلى سعر 0.110 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 459.1 ألف سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 410 آلاف سهم.

تراجع في السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.36 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 4767.19 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نفذت من خلال 782 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.10% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.52% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.38%.

وسجل سعر سهم الصفاء للأغذية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.63% وصولاً إلى سعر 0.588 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.81% وصولاً إلى سعر 0.109 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بنسبة 6.80% وصولاً إلى سعر 0.096 ريال تلاه سهم صناعة مواد البناء بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.032 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.2 مليون سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 404.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 324.9 ألف ريال.

انخفاض في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.46% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2186.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار نفذت من خلال 2161 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 60 شركة واستقرار لأسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق، بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.42% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.33% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وسجل سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.49% وصولاً إلى سعر 0.93 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.34% وصولاً إلى سعر 0.24 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم إعمار بنسبة 5.88% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار.