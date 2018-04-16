%89 نسبة الرضا العام لموظفي "اقتصادية الشارقة"

الشارقة 24:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن نسبة الرضا العام لموظفي الدائرة لعام 2017 بلغت 89%، مشيرة إلى أنه قد شارك في الاستبيان 325 موظفاً وموظفة من مختلف الإدارات والأقسام، عبر استبيان إلكتروني في الفترة من 20 نوفمبر حتى 8 مارس 2017.

أجرت الدائرة الاستبيان تطبيقاً لمواصفة آيزو نظام إدارة الجودة 9001:2008 المطبق في دائرة التنمية الاقتصادية، والتي نصت على أن تقوم المؤسسة بتحديد، وجمع البيانات المناسبة لتبرهن على فعالية نظام إدارة الجودة، وتقييم فرص التحسين المستمر، وشمل الاستبيان عدداً من الأسئلة التي من خلالها يتم تقييم رضا الموظفين عن عدد من الأمور المتعلقة بالوظيفة بشكل خاص، والدائرة بشكل عام.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الاستبيانات التي تقوم بها الدائرة بشكل دوري لمعرفة نسبة الرضا العام لدى موظفيها، تهدف لدراسة ومعالجة ملاحظات وشكاوى الموظف من قبل الإدارة العليا، وذلك من خلال تحليل البيانات إلى نتائج مهمة تتعلق بعملية التطوير والرغبة في حل المشكلات وإزالة العقبات، وأكد أن إجابات الموظفين تميزت في مجملها بالصراحة والجرأة والوعي المهني والقدرة على ملامسة الواقع وسبل معالجة المشكلات وإزالة المعوقات، حيث أجابوا عن عدة أسئلة حساسة تضمنها الاستبيان، وهو ما يعكس المناخ العام، وبيئة العمل الخلاقة السائدة في الدائرة.

من جهتها، أوضحت شيماء السويدي رئيس قسم أنظمة إدارة الجودة بالدائرة أن موظفي الدائرة يمثلون الأساس لترجمة محاور الاستراتيجية التي ترى في الإنسان أهم مكونات بناء المجتمع وتنمية الوطن وتعزيز مجده وازدهاره، ليس هذا فحسب، بل عملنا على تجسيدها في قيمنا المؤسسية للارتقاء بمواردنا البشرية، وحتى نتمكن من تقديم أرقى الخدمات لمتعاملينا، ولترجمة وعودنا لكافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي.