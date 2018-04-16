"الإمارات للفرنشايز" تستكمل إجراءات الانضمام إلى جمعية الامتياز الدولية

الشارقة 24:

بحث مجلس إدارة "رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز" المتطلبات والإجراءات النهائية لاستكمال حصول الرابطة على العضوية الكاملة في "جمعية الامتياز الدولية"، فيما توقع أمين عام الجمعية انضمام الرابطة الإماراتية بشكل كامل إلى الجمعية الدولية بحلول نوفمبر المقبل.



واطلع مجلس إدارة الرابطة خلال اجتماع استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة يوم الخميس الماضي، وبحضور أمين عام الجمعية الدولية للامتياز، على شروط وآليات إتمام العضوية الدائمة للرابطة في الجمعية في ضوء نجاحها منذ شهر أكتوبر الماضي، بالحصول على صفة "عضو مراقب" فيها.



وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة "رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز"، سبل استفادة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من مزايا عضوية الرابطة في الجمعية الدولية، ومن خطط عمل الجمعية ومشاريعها المستقبلية في تطوير قطاع الفرنشايز في الدولة.



جاء ذلك بحضور سعادة محمد علي هلال الحزامي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة حمد علي عبد الله المحمود، وسعادة عارف المزكي، والسيد أحمد بن غنام، والسيدة موزة عبيد الناصري، بالإضافة إلى الدكتور حاتم مصطفى زكي الأمين العام للجمعية الدولية للامتياز.