الأخضر يغطي بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة، الأحد، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.83% لتقفل عند مستوى 3150.93 نقطة وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات. وكذلك ارتفع مؤشر السوق السعودية العام بنسبة 1.90% لتقفل عند مستوى 7972.51 نقطة وسط تباين في أداء قطاعاتها. كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1292.47 نقطة. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.92% ليستقر عند مستوى 2197.34 نقطة بضغط من قطاعاتها الـ 3.

السوق الإقفال التغير دبي 3150.93 1.83 % السعودية 7972.51 1.90 % البحرين 1292.47 0.08 % الأردن 2196.36 0.04 % سالب





ارتفاع شبه جماعي لقطاعات سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط ارتفاع في أداء قطاعات السوق وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 56.53 نقطة أو ما نسبته 1.83% ليقفل عند مستوى 3150.93 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 131.7 مليون سهم بقيمة 92 مليون درهم نفذت من خلال 1663 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.84% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.59%.

وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.79% وصولاً إلى سعر 1.75 درهم تلاه سهم إعمار بنسبة 2.93% وصولاً إلى سعر 5.98 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.414 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 6.71% وصولاً إلى سعر 0.320 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 30 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 21.6 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 16.4 مليون سهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 12.1 مليون درهم.

مؤشر السوق السعودية يرتفع 1.90%

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7972.51 نقطة رابحاً بواقع 148.39 نقطة أو ما نسبته 1.90%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 189.2 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 183 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع تجزئة الأغذية بواقع 5.50% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 3.41%.

وسجل سعر سهم نماء للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 19.18 ريال تلاه سهم أسترا الصناعية بنسبة 9.97% وصولاً إلى سعر 19.96 ريال، في المقابل تراجع سعر سهم جدوى ريت السعودية بواقع 0.21% وصولاً إلى سعر 9.72 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.6 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 21.9 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 681.4 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 659.5 مليون ريال.

ارتفاع في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1292.47 نقطة رابحاً بواقع 1.02 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 763.2 ألف سهم بقيمة 210.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 10.49 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.54 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.81% وصولاً إلى سعر 0.109 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.49% وصولاً إلى سعر 0.089 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.118 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 0.79% وصولاً إلى سعر 0.125 دينار. واحتل سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 298.8 ألف سهم تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 150 ألف سهم.

مؤشر السوق الأردنية يتراجع

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.04% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2196.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون دينار نفذت من خلال 1825 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.37%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.32% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.50%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بنسبة 7.10% وصولاً إلى سعر 1.96 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البحري المتوسط للاستثمارات السياحية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46% وصولاً إلى سعر 2.23 دينار تلاه سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار.