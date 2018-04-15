افتتاح أكبر مطار في تركيا أكتوبر المقبل

الشارقة 24 – رويترز:



أفاد وزير النقل التركي أحمد أرسلان بأنه سيتم افتتاح أكبر مطار في البلاد بمدينة إسطنبول في أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سيكون أيضاً أحد أكبر المطارات في العالم.

وأضاف أرسلان أن تركيا ستبني مطارين جديدين في مدينتي أنطاليا وإزمير مما سيخدم الحركة السياحية هناك.



وأوضح وزير النقل التركي أنه عند اكتمال بناء المطار الجديد فسيكون بإمكانه التعامل مع 114 طائرة على الأرض في نفس الوقت، وسيخلق 225 ألف فرصة عمل عندما يعمل بكامل طاقته.

وبمجرد افتتاحه سيستقبل المطار الجديد الرحلات الجوية القادمة من مطار أتاتورك في إسطنبول. ويعد مطار أتاتورك واحداً من 5 مطارات هي الأكثر ازدحاماً في أوروبا وسيتم إغلاقه عقب افتتاح مطار إسطنبول الجديد.

وتعد إسطنبول مركزاً رئيسياً لاستقبال رحلات الربط وتمكنت هذا العام من استقطاب حركة النقل الجوي التي تدر أرباحاً بعيداً عن المطارات الرئيسية في منطقة الخليج، وذلك وفقاً لشركة فوروارد كيز لتحليل بيانات السفر.