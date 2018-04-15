مصرف الشارقة الإسلامي يحصل على شهادة "الآيزو"

الشارقة 24:

نال "مصرف الشارقة الإسلامي"، شهادة الآيزو 27001 في نظام إدارة أمن المعلومات، لينضم بذلك إلى مجموعة من مؤسسات النخبة المالية، التي تم اعتمادها لنيل هذا المعيار العالمي، وليصبح ضمن مجموعة قليلة من المؤسسات، التي حصلت على هذه الشهادة في المنطقة.

وتسلّم محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف، الشهادة من قبل مسؤولي "لويدز ريجستر"، الهيئة المعتمدة التي تتولى منح شهادات الآيزو، وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وجاء منح مصرف الشارقة الإسلامي هذه الشهادة، بعد عملية تقييم لمدى امتثال أقسام المصرف المعنية، بتكنولوجيا وأمن المعلومات لمعيار الآيزو 27001.