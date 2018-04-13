الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.23% لتقفل عند مستوى 3094.40 نقطة وسط تراجع أداء كافة القطاعات.

وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق السعودية العام بنسبة 0.27% لتقفل عند مستوى 7824.12 نقطة وسط تباين في أداء قطاعاتها.

كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1291.45 نقطة.

فيما تراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها لتقفل عند مستوى 4776.55 نقطة بخسائر نسبتها 0.27%.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.92% ليستقر عند مستوى 2197.34 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير دبي 3094.40 %1.23 سالب السعودية 7824.12 0.27 % البحرين 1291.45 0.20 % عمان 4776.55 %0.27 سالب الاردن 2197.34 0.92 % سالب

سوق دبي تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط تراجع في أداء قطاعات السوق وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 38.57 نقطة او ما نسبته 1.23% ليقفل عند مستوى 3094.40 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 176.1 مليون سهم بقيمة 282.4 مليون درهم نفذت من خلال 2118 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.88% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.42%.

وسجل سعر سهم تكافل الامارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.67% وصولاً إلى سعر 1.88 درهم تلاه سهم بنك المشرق بنسبة 5.48% وصولاً إلى سعر 77.00 درهم، في المقابل سجل سعر سهم بنك دبي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 3.75 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.15% وصولاً إلى سعر 0.792 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 135.2 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 24.7 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 77.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 14.8 مليون درهم

السوق السعودية ترتد مرتفعة في آخر جلسات الأسبوع

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة يوم الخميس، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7824.12 نقطة رابحا بواقع 21.38 نقطة او ما نسبته 0.27%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 189.2 مليون سهم بقيمة 4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 91 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 90 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع الرأسمالية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.04% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.88%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.68% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%.

وسجل سعر سهم أسترا الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.94% وصولاً إلى سعر 18.02 ريال تلاه سهم صناعات كهربائية بنسبة 3.12% وصولاً إلى سعر 22.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساب أعلى نسبة تراجع بواقع 2.61% وصولاً إلى سعر 29.10 ريال تلاه سهم البلاد بنسبة 2.44% وصولاً إلى سعر 22.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61.9 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 26.6 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 811.5 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 672.4 مليون ريال.

قطاع الصناعة يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الخميس بدعم من قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1291.45 نقطة رابحا بواقع 2.63 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 863.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 23.01 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 1.49 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 2.61% وصولاً إلى سعر 0.590 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.360 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 2.94% وصولاً إلى سعر 0.330 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 803.3 ألف سهم.

خسائر في السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الخميس بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.08 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 4776.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.7 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 893 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.08% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.51% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وسجل سعر سهم الوطنية للصناعات الدوائية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.43% وصولاً إلى سعر 0.116 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 3.00% وصولاً إلى سعر 0.103 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية على نسبة تراجع بنسبة 8.66% وصولاً إلى سعر 0.116 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بواقع 3.05% وصولاً إلى سعر 0.254 ريال. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.6 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 2.9 مليون سهم. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 843.2 ألف ريال.

مؤشر السوق الأردنية العام يتراجع 0.92%

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الخميس ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.92% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2197.34 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار نفذت من خلال 2292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 50 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 3.65% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.38% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29%.

وسجل سعر سهم زارا للاستثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 0.56 دينار تلاه سهم ديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.57% وصولاً إلى سعر 0.87 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم الإقبال للاستثمار بنسبة 7.48% وصولاً إلى سعر 30.76 دينار.