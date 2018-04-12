الإمارات ثاني أكبر مستثمر شرق أوسطي في أفريقيا

الشارقة 24 – وام:

تعد دولة الإمارات ثاني أكبر دولة شرق أوسطية تستثمر في أفريقيا بنحو 11 مليار دولار وبحصة من الاستثمارات الأجنبية تصل إلى 12%.

وبحسب الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا بنسبة قياسية بلغت 161% في العام 2016 بعد أن ضخت المؤسسات الإماراتية 4.2 مليار دولار في ذلك العام في مشروعات يتم تطويرها في عدة دول أفريقية وذلك على الرغم من انخفاض عدد المشروعات المتلقية لاستثمارات فردية أو خاصة من 45 مشروعاً في العام 2015 إلى 34 مشروعاً في العام 2016.

وكانت جلسة "الاستثمار في أفريقيا.. قارة واحدة وسوق واحد" التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، قد ناقشت السبل التي تسمح لـ 58 دولة أفريقية بالتكامل في محاولة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعرضت الجلسة تقرير "سياسات الاستثمار ومعاهدات الاستثمار الثنائية" حول الآثار المترتبة على التكامل الإقليمي والتحديات التنظيمية والسياسية الرئيسية التي تؤثر على الاستثمار في أفريقيا.. واستكشف التقرير طرق دعم التكامل الإقليمي إصلاحات الاستثمار الشاملة على المستوى الوطني ودون الإقليمي والقاري.