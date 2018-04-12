"غرفة الشارقة" تروج لجائزة أفضل 10 منشآت خليجية

الشارقة 24:

سعياً منها لنشر ثقافة التميّز المؤسسي، تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في معرض الرياض للسفر، بهدف التسويق لجائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية، والتعريف بدور جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي وأهميتها في خلق بيئة تنافسية وتشجيعية في أوساط مجتمعات الأعمال الإماراتية والخليجية.

وقالت ندى الهاجري منسق عام جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، إن مشاركة غرفة الشارقة في معرض الرياض للسفر الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 13 إبريل الجاري، تأتي بالتعاون والشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وفي إطار التنسيق القائم بين الجانبين لتعزيز الاستفادة من البرامج الترويجية لإمارة الشارقة وخدمة مجتمع الأعمال فيها.

وأكدت حرص الغرفة على المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة التميّز المؤسسي وترسيخ معايير الجودة في أوساط مجتمع الأعمال الخليجي، عبر التشجيع على اعتماد الحوكمة المؤسسية، والالتزام بأرقى معايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والاستثمار المستدام في الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير قيم المسؤولية المجتمعية والممارسات الصديقة للبيئة.

وأضافت الهاجري، أن الترويج لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي خلال المشاركة في المعرض الذي يُقام في فندق الفيصلية في العاصمة السعودية الرياض يندرج في سياق الخطة الترويجية والتسويقية للجائزة، لاسيما فئة "جائزة أفضل 10 منشآت خليجية" التي تم إطلاقها قبل عامين، وفئة "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية"، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة لعام 2017، موضحة أن المشاركة في المعرض تستهدف الالتقاء المباشر مع رجال الأعمال والشركات المشاركة في الحدث لتسليط الضوء على الجائزة وآلياتها وشروط الاشتراك فيها والمزايا والحوافز التي تمنحها للشركات الفائزة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت خلال الحفل السنوي للجائزة الذي نظمته في يناير الماضي، عن إطلاق فئة سابعة في الدورة الثالثة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، تحت مسمى "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية" في سياق التطوير والتحديث المستمرين للجائزة، وضمن مبادرة تهدف إلى تكريم الشركات الأكثر توظيفاً للكفاءات المواطنة على مستوى دول المجلس، وذلك بشراكة بنّاءة ومثمرة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء توصيات "المؤتمر الخامس للموارد الخليجي" الذي نظمته واستضافته غرفة الشارقة في أكتوبر الماضي تحت شعار "رأس المال البشري الخليجي ... ثروة واعدة".

وقد شهدت دورة عام 2017 لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي مشاركة لافتة من المنشآت الخليجية ضمن فئة "أفضل 10 منشآت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي" في عامها الأول، شملت قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث تحظى هذه الفئة بدعم من اتحاد الغرف الخليجية.

وكانت الغرفة نظمت في العام الماضي، ضمن المرحلة الترويجية لجائزة "أفضل عشر منشآت خليجية" جولة تعريفية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، هدفت من خلالها إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والأفراد في هذه الدول الشقيقة على المشاركة في الجائزة التي تهدف إلى التحفيز على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية.