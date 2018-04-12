"أراد" و"إعمار" تتعاونان لإطلاق فنادق مميزة في "الجادة"

الشارقة 24:





في خطوة هامة نحو تعزيز أداء قطاع الضيافة، وقعت شركة "أراد"، المشروع المشترك بين "كيه بي دبليو للاستثمارات" و"مجموعة بسمة"، اتفاقية إدارة مع "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع"، لإطلاق ثلاثة فنادق جديدة في الشارقة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة "أراد"، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة "أراد"، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين و"مجموعة إعمار للضيافة".

وستطلق "مجموعة إعمار للضيافة" الفنادق الجديدة تحت مظلة علاماتها التجارية الثلاث "العنوان للفنادق والمنتجعات"، المتخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة، و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، العلامة التجارية العصرية الراقية، و"روف للفنادق" الحديثة من الفئة المتوسطة، وسيتم إنشاء الفنادق الثلاثة في مشروع "الجادة" المتكامل الممتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة والذي يجري تطويره ليكون وجهة ترفيهية عصرية مميزة في الشارقة.

وبموجب الاتفاقية، ستدير "مجموعة إعمار للضيافة" فندق العنوان الجادة الشارقة الذي سيضم 150 غرفة، والعنوان رزيدنسز الجادة الشارقة، الذي يضم 150 شقة فندقية حصرية في منطقة الردهة المركزية في قلب مشروع "الجادة"، وهي المنطقة التي تولت تصميمها شركة "زها حديد للهندسة المعمارية" على مساحة 1.9 مليون قدم مربعة، ويجري العمل على تطوير الردهة المركزية لتكون وجهة ترفيهية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإضافة مميزة إلى إمارة الشارقة التي تعتبر عاصمة الثقافة في العالم العربي، وستمثل الردهة المركزية وجهة سياحية رئيسية عبر ما تقدمه من خيارات عالمية المستوى بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية ومنافذ التجزئة والمطاعم.

وعلى مسافة قريبة، يقع فندق فيدا الجادة الشارقة الذي يضم 175 غرفة وفيدا رزيدنسز الجادة الشارقة الذي يضم 120 شقة فندقية، أما فندق روف الجادة الشارقة فيضم 300 غرفة ويقع في مركز الأعمال "بزنس بارك" ومن المقرر طرح شقق "العنوان" و"فيدا" الفندقية للبيع خلال الربع الأخير من 2018.

بهذه المناسبة قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "يمثل مشروع "الجادة" وجهة عصرية متكاملة هي الأولى من نوعها في الشارقة ونحن على ثقة بأنها ستضيف قيمة اقتصادية كبيرة للإمارة، وتمثل مرافق الضيافة محوراً رئيسياً لهذا المشروع العملاق، ففي ضوء تنامي أعداد السياح القادمين إلى الشارقة ومكانة الإمارة كمركز ثقافي متميز، تبرز فرصة هامة لتطوير بنية تحتية قوية لقطاع الضيافة، وتضمن الاتفاقية الموقعة مع "إعمار" الاستفادة من إمكانات الشركة الكبيرة في قطاع الضيافة الذي حققت فيه العديد من الإنجازات البارزة، مما يثري هذا المشروع الهام الذي سيشكل رافداً قوياً للنمو الاقتصادي في الشارقة".

من جانبه قال محمد العبار: "تساهم شركة "أراد" في رسم ملامح جديدة لقطاع التطوير العقاري والتجاري في الشارقة، وهو ما يتجسد في مشروع "الجادة" المتكامل الذي سيساهم في دعم جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجارب ضيافة تنسجم مع احتياجات وتطلعات سكان الإمارة وزوارها، كما تقدم الاتفاقية نموذجاً للتعاون البنّاء لتطوير مشاريع مستقبلية هامة، ونتطلع قدماً إلى مساهمة علاماتنا التجارية الفندقية الثلاث "العنوان" و"فيدا" و"روف" في إثراء مجموعة المرافق المتكاملة التي يحتضنها المشروع".

ويقدم العنوان الجادة الشارقة رؤية "حيث تتألق الحياة" التي تعتمدها "العنوان للفنادق والمنتجعات" عبر التركيز على توفير أفضل الخدمات للضيوف في موقع مركزي حيوي، وسيضم الفندق مرافق عصرية متنوعة إضافة إلى المطاعم الحصرية مثل "ذا ريستورانت في العنوان الجادة الشارقة" ومركز اللياقة البدنية وقاعات الاجتماعات وغيرها، وكانت العلامة التجارية قد أعلنت عن توسعة نطاق عملياتها ليشمل تشغيل فنادق في المملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا والمالديف، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما "فيدا للفنادق والمنتجعات" فتقدم وجهات وشققاً فندقية عصرية راقية موجهة للجيل الجديد من رجال الأعمال والسياح، وتعبر فنادق "فيدا" التي يعني اسمها "الحياة" باللغة الإسبانية – عن مفاهيم الدفء والبساطة والإبداع في مساحات تركز بصورة خاصة على تميز عناصر التصميم، وسيضيف فيدا الجادة الشارقة قيمة مميزة لقطاع الضيافة في الشارقة من خلال مرافقه المتنوعة وخيارات الحياة العصرية التي يوفرها، وعملت "مجموعة إعمار للضيافة" على توسعة حضور العلامة التجارية.

وتمثل "روڤ للفنادق" علامة تجارية عصرية للفنادق والشقق الفندقية من الفئة المتوسطة وتعبّر عن إيقاع الحياة في دبي، طورتها "مجموعة إعمار للضيافة" كمشروع مشترك بين "مِراس" و"إعمار العقارية ش.م.ع".

وتم إطلاق مشروع "الجادة" عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتبلغ قيمة المشروع 24 مليار درهم وأصبح خلال فترة قصيرة أكثر المناطق السكنية استقطاباً للمشترين في الإمارة وسيتم تسليم المشروع على مراحل ابتداءً من عام 2019 ومن المقرر استكماله عام 2025.

وقد راعت الخطة الرئيسية لتصميم مشروع "الجادة" مبدأ إمكانية المشي وتوفير مساحات خضراء واسعة تتيح للمقيمين والعمال والزوار العيش والعمل والترفيه عن أنفسهم ضمن نطاق هذا المشروع الشامل والمتكامل. ويتخذ المشروع موقعاً مثالياً على آخر أكبر قطعة أرض متاحة للتطوير في قلب الشارقة، ويسهل الوصول منه إلى المناطق المجاورة، ويحفل بالخيارات التجارية والترفيهية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية والمساحات التجارية.