بمشاركة الإمارات.. بدء أعمال الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي العربي

الشارقة 24 – وام:

بدأت أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بالرياض والذي يأتي انعقاده ضمن الاجتماعات الوزارية والتحضيرية للقمة العربية الـ 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الأحد المقبل.

وتشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الوزاري بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ويضم سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصاد، وأحمد عبد الله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة وسيف سالم الحمراني من مكتب معالي وزير الاقتصاد.

وقد سبق الاجتماع الوزاري اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والذي ناقش الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستطرح على مشروع جدول أعمال القمة تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الاجتماعات الوزارية والتحضيرية لأعمال القمة العربية ناقشت عدداً من الموضوعات الرئيسية لدفع جهود التعاون والتكامل العربي.. مشيراً إلى أنه وفي ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وذات تأثيرات جسيمة على مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، فإن الأمر يتطلب منا التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى، وتعزيز مستوى الحوار العربي وتسريع الجهود الرامية نحو إحداث تكامل اقتصادي لتخطي مختلف التحديات الراهنة وبما يحقق مصالح دولنا وأهدافنا التنموية.

وأضاف المنصوري، "مما لا شك فيه أن هناك إنجازات متحققة على مسيرة العمل العربي المشترك وخاصة فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات المعنية بتيسير وتحرير حركة التجارة بين الدول العربية، والتي بدورها لها انعكاسات واسعة على تطور حركة التجارة البينية في المنطقة، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد لمواجهة عدد من القضايا العالقة والتي تواجه تنفيذ التكامل الاقتصادي العربي المنشود".

وأعرب معاليه عن تطلعه لخروج القمة المقرر عقدها الأحد المقبل بقرارات تساهم في تعزيز مكتسبات العمل العربي المشترك وتحقق التوافق والتضامن فيما بين الدول العربية.. مشيراً إلى أهمية الجهود المخلصة التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة توليها رئاسة الدورة السابقة.. وأبدى المزيد من التفاؤل حيال أعمال القمة في دورتها الحالية مع تسليم الرئاسة إلى المملكة العربية السعودية.

وشهد الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تسليم رئاسة الدورة الحالية للقمة إلى المملكة العربية السعودية خلفاً للملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش الاجتماع على مدار جلستي عمل اعتماد مشروع جدول أعمال القمة العربية وبنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة والمقرر عقدها الأحد المقبل الموافق 15 إبريل الجاري في السعودية.