"الاقتصاد" تبحث التعاون الاستثماري مع 8 دول ومنظمات دولية

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مكانة مهمة في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أن ملتقى الاستثمار السنوي يمثل فرصة لبناء وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ومختلف الدول الصديقة.

وأشار سعادته: "أن الدولة نجحت في تطوير سياسات استثمارية فعالة وهيأت بيئة جاذبة ومشجعة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في ظل وجود مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والمزايا التي تقدمها للمستثمرين، وأنها في الوقت نفسه تمتلك كيانات وشركات استثمارية ذات قدرات وخبرات عالمية المستوى في مختلف القطاعات الحيوية، حيث نجحت في تأسيس وتشغيل مشاريع استثمارية وتنموية رائدة في عدد كبير من دول العالم بما يحقق المصالح المتبادلة لجميع الأطراف".

جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات التي أجراها سعادته على هامش الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي، مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الدولية.

السودان





فقد بحث سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مع مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار بجمهورية السودان، أطر التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية.

وأشاد الجانبان بالروابط الأخوية المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة، وناقشا سبل تنمية التعاون القائم.

الشيشان





وبحث سعادة عبد الله آل صالح، مع معالي حسن حكيموف نائب رئيس الوزراء في حكومة جمهورية الشيشان، سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.

الكونغو





والتقى سعادة عبد الله آل صالح موديست باهاتي لوكويبو، وزير التخطيط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحث الجانبان فرص التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية ضمن أجندة التنمية الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها ومن أبرزها الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة الكهربائية والبنى التحتية والقطاع المصرفي والمالي والتعدين والسياحة والطيران المدني.

مالطا





كما بحث سعادة عبد الله آل صالح مع كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد بجمهورية مالطا سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

بوركينا فاسو





والتقى سعادة عبد الله آل صالح بهاديزاتو كوليبالي وزير الاقتصاد في بوركينا فاسو، وبحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما في ظل توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة لزيادة التعاون في مجال الطيران المدني لزيادة التجارة والسياحة والاستثمار بين بوركينا فاسو والإمارات، وتهيئة العوامل المعززة لنمو التبادل التجاري ولقاءات رجال الأعمال وتبادل الخبرات الاستثمارية وزيادة فرص التعرف على الإمكانات الاقتصادية المتاحة في جمهورية بوركينا فاسو.

إقليم بيرم الروسي





واستقبل سعادة عبد الله آل صالح مكسيم كوليسنيكوف وزير التنمية الاقتصادية في إقليم بيرم كراي الفدرالي بروسيا الاتحادية، وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كازاخستان





واستقبل سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، السيد ساباربك طوياكباييف رئيس الشركة الوطنية الكازاخية للاستثمار (كازاخ إنفست)، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية.

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا





وبحث سعادة عبد الله آل صالح مع فيرا سونغوي المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات إلى إفريقيا.

وناقش الجانبان التطور الذي تشهده منظومات الاستثمار في ظل الإصلاحات والتشريعات الحديثة التي تتبناها دول إفريقيا.