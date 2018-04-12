"نيكي" يغلق منخفضاً 0.1%

الشارقة 24 – رويترز:

انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، الخميس، وسط مخاوف من تحرك عسكري أميركي محتمل ضد سوريا حدت من إقبال المستثمرين على المخاطر، في حين أبقت تقارير نتائج الأعمال قطاع التجزئة في دائرة الضوء.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية منخفضاً 0.1% عند 21660.28 نقطة.

وبلغت الأسهم المرتفعة على المؤشر 57 سهماً مقابل 159 سهماً منخفضاً.

ويتوخى المستثمرون الحذر بصفة عامة في الوقت الذي زادت فيه التوترات بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا من تحرك عسكري وشيك في سوريا، بسبب ما يشتبه أنه هجوم بالغاز السام.