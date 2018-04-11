صعود مؤشرات أسواق المنطقة باستثناء السعودية الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً، في أدائها في تداولات جلسة الأربعاء باستثناء السوق السعودية، حيث هبط مؤشرها العام بنسبة 1.87%، لتقفل عند مستوى 7802.74 نقطة، وسط تراجع جماعي لقطاعاتها، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.40% لتقفل عند مستوى 3132.97 نقطة، وسط أداء قوي لقطاعات السوق.

وارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1288.82 نقطة، كما ارتفعت السوق العمانية بشكل طفيف بدعم من قطاع الخدمات لتقفل عند مستوى 4789.63 نقطة بأرباح نسبتها 0.05%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.16% ليستقر عند مستوى 2217.81 نقطة، بدعم من قطاعي المال والخدمات.

السوق الإقفال التغير دبي 3132.97 %1.40 السعودية 7802.74 1.87% سالب البحرين 1288.82 %0.07 عمان 4789.63 %0.05 الاردن 2217.81 %0.16

أرباح ملحوظة في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 43.17 نقطة أو ما نسبته 1.40% ليقفل عند مستوى 3132.97 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 132 مليون سهم بقيمة 210 ملايين درهم نفذت من خلال 2750 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.62%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.51%، وفي المقابل كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 10.00%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.77%.

وسجل سعر سهم الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.63% وصولاً إلى سعر 1.48 درهم، تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 8.11%، وصولاً إلى سعر 0.00 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 3.06 درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 9.90% وصولاً إلى سعر 1.73 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 53.9 مليون درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 23.6 مليون درهم، واحتل سهم دي إكس بي إنترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 21.5 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17.6 مليون درهم.

السوق السعودية تخسر 148 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً ملموساً في تعاملات جلسة الأربعاء، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7802.74 نقطة خاسراً بواقع 148.68 نقطة أو ما نسبته 1.87%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 271.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 173 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع طويلة الأجل بواقع 3.89%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 3.28%.

وسجل سعر سهم حلواني إخوان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.72% وصولاً إلى سعر 56.00 ريال، تلاه سهم إسمنت الشرقية بنسبة 0.39% وصولاً إلى سعر 25.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإنماء طوكيو م أعلى نسبة تراجع بواقع 8.18% وصولاً إلى سعر 23.00 ريال، تلاه سهم الاتحاد التجاري بنسبة 6.64% وصولاً إلى سعر 21.10 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 89.8 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 28 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 955.3 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها الطفيف

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1288.82 نقطة رابحاً بواقع 0.86 نقطة أو ما نسبته 0.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 947.2 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 12.71 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.47 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.34 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.06 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق من دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.105 دينار، تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.77% وصولاً إلى سعر 0.575 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 2.80% وصولاً إلى سعر 0.208 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.64% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار، واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.07 مليون سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.03 مليون سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العُمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم من قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند مستوى 4789.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 733 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 14 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم العمانية التعليمية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.168 ريال، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 3.64% وصولاً إلى سعر 0.342 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بنسبة 8.86% وصولاً إلى سعر 0.144 ريال، تلاه سهم صناعة الكابلات العمانية بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.900 ريال.

واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 1.3 مليون سهم، واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 346.7 ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 196.7 ألف ريال.

محطة خضراء في السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأربعاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.16%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2217.81 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون دينار نفذت من خلال 2074 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.24%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم مدارس الاتحاد بنسبة 5.79% وصولاً إلى سعر 1.46 دينار، في المقابل سجل سعر سهم آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.90% وصولاً إلى سعر 1.55 دينار، تلاه سهم الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 0.41 دينار.