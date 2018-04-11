محمد المشرخ: الشارقة تجذب 36 مليار درهم استثمارات في 2017

الشارقة 24 – ناصر فريحات:





أكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، أن الإمارة اختتمت مشاركتها السادسة بملتقى الاستثمار السنوي 2018 في دبي، وقد عقدنا مؤتمراً صحافياً خلال فعاليات الملتقى، تناولنا فيه حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة لسنة 2017، وأعلنا أن الإمارة حصلت على 6 مليارات درهم كتدفق استثمار أجنبي مباشر، و30 مليار درهم كحجم استثمار أجنبي متراكم.

وأضاف: نأمل ان نزيد حجم الاستثمارات في العام الجاري 2018 بنسبة 20 %، من خلال الترويج طبعاً للفرص الاستثمارية الموجودة في الإمارة، وكذلك الترويج للتسهيلات التي تقدمها مختلف الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة للمستثمرين.

وأشار إلى أن أهم القطاعات التي شهدت نمو حجم الاستثمارات الأجنبي المباشر، هي قطاع العقارات والصناعة والبناء والتشييد، ونأمل أن نستقطب خلال مشاركتنا استثمارات نوعية وخاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والإعلام.