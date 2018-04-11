"العربية للطيران مصر" تبدأ تسيير رحلاتها بين سوهاج والكويت

الشارقة 24:

بدأت "العربية للطيران مصر" بتسيير رحلاتها المباشرة من مدينة سوهاج المصرية إلى الكويت، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع شبكة وجهاتها إلى مختلف أنحاء المنطقة.

وتنطلق رحلات الذهاب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من مطار سوهاج الدولي في الساعة 23:40 ليلاً، لتحط في الكويت في تمام الساعة 3:05 من صباح اليوم التالي، في حين تقلع رحلات الإياب من مطار الكويت الدولي أيام الأربعاء والخميس والجمعة في تمام الساعة 3:45 صباحاً، لتحط في مدينة سوهاج في الساعة 5:35 بالتوقيت المحلي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تعتبر مصر من أسرع أسواق المنطقة نمواً من حيث عدد المسافرين سواء بهدف العمل أو السياحة، وتأتي الجهود الحثيثة التي نبذلها لتوسيع شبكة رحلاتنا المباشرة من وإلى مصر، لتتماشى مع التزامنا المتواصل بتلبية احتياجات المسافرين على متن طائراتنا، وتزويدهم بخيارات سفر مثالية تمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم المنشودة بسهولة وبأسعار مناسبة وقيمة متميزة".

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى 148 وجهة عالمية انطلاقاً من خمسة مراكز عمليات رئيسية متوزعة على مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى قدماً إلى مواصلة مهمتها في بناء شبكة واسعة من الوجهات المتنوعة، التي تتيح للمسافرين على متن طائراتها الحصول على تجربة سفر استثنائية بأسعار مناسبة.