"إكسبو الشارقة" يبحث التعاون مع مركز "الرياض للمؤتمرات"

الشارقة 24:

استقبل مركز إكسبو الشارقة وفداً رفيع المستوى من مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على أفضل ممارسات "إكسبو الشارقة" وبحث مجالات التعاون والاستفادة من خبراته في مجال تنظيم وإدارة المعارض.

وعقد الجانبان اجتماعاً أمس الثلاثاء، في مقر مركز إكسبو الشارقة، استعرض خلاله سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع منطقة الخليج العربي، أمام الوفد استراتيجية إكسبو الشارقة 2018-2022، ورسالته ورؤيته وأهدافه المنبثقة عنها، بالإضافة إلى نبذة عن أهم الفعاليات الدولية الدورية التي يستضيفها المعرض، والخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها للمستثمرين والزوار.

وبحث المدفع، مع الوفد الزائر برئاسة سعادة ماجد الحكير رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تبادل الخبرات بين المركزين وتعزيز التعاون وتطوير آفاق العمل المشترك للارتقاء بأداء صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدين وصقل خبرات العاملين في هذا المجال.

وجاء عقد هذا الاجتماع في ضوء فوز المدفع إلى جانب سعادة ماهر عبد الكريم جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، بعضوية مجلس الإدارة الجديد لـ "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض" الذي أُعيد تشكيله مؤخراً، وذلك في إطار سعي "مركز الرياض" الذي يُعتبر أحد أبرز المنشآت التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، للاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير أدائه والارتقاء بصناعة المعارض في المملكة العربية السعودية.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، حرص مركز إكسبو الشارقة على التعاون الوثيق مع مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والعمل جنباً إلى جنب في سبيل تطوير صناعة المعارض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبراً أن التعاون بين المركزين يُشكّل خطوة إيجابية نحو تعزيز صناعة المعارض الخليجية بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص وبالتالي الارتقاء بمستوى هذه الصناعة الحيوية في المملكة وبسمعة المعارض والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها.

وقال المدفع: "إن اختيار الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة كعضو في مجلس الإدارة الجديد لمركز الرياض، يحتم علينا بذل قصارى جهدنا لنقل خبرات إكسبو الشارقة باعتباره أحد أعرق مراكز المعارض في المنطقة، والإسهام الفاعل في تمكين مركز الرياض من تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير قطاع المعارض والارتقاء بمستوى خدماته وأدائه إلى أرفع المستويات العالمية في إطار سعيه الدؤوب للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز في أحد جوانبها على تطوير قطاع المعارض"، مشيراً إلى أن التعاون بين المركزين الذي سيشمل تبادل الخبرات والمنافع والتدريب وتنظيم ورش العمل، يندرج في سياق التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعتبر العامود الفقري للمجلس بحكم مكانتها الرمزية والمعنوية ومن ثم المساحة وعدد السكان وحجم الاقتصاد، عدا عن أن التعاون بين الجانبين هو امتداد للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللتين يتبع لهما المركزين.

من جانبه، قال سعادة ماجد الحكير رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، "إن مركز الرياض يتشرف بعضوية سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ضمن مجلس إدارته الجديد"، معرباً عن سعادة الوفد بزيارة مركز إكسبو الشارقة للاطلاع على تجربته الرائدة في مجال تنظيم المعارض وخبراته العريقة في هذا المجال والتي أتاحت لوفد المركز التعرف عن قرب على أفضل ممارساته والخبرات التي راكمها على مدى سنوات طويلة وإمكانياته والخدمات التي يوفرها.

وأضاف الحكير، "إننا نتطلع إلى تبادل الخبرات مع إكسبو الشارقة خلال الفترة المقبلة في إطار جهودنا المتواصلة لتطوير صناعة المعارض في المملكة لتكون من الصناعات الرئيسة المساهمة في تنمية الاقتصاد السعودي، كما سيتم العمل على تنظيم معارض مشتركة وتأمين التسهيلات لرجال الأعمال من البلدين في إطار التنسيق المتكامل، مؤكداً أن هذا اللقاء وما سبقه من اجتماعات عمل تؤسس لشراكة استراتيجية ولمرحلة جديدة من التعاون البناء ستشهد تطوراً لافتاً على صعيد صناعة المعارض بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين ومصالحهما المشتركة.

وحضر الاجتماع من جانب مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض كل من سعادة خالد الزهراني الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة الدكتور إيهاب أبو ركبة وسعادة أحمد المنيفي وسعادة مساعد السعيد وسعادة أحمد السويلم العضو المنتدب، وحضر الاجتماع ايضاً سعادة ماهر عبد الكريم جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، في حين حضر الاجتماع من جانب إكسبو الشارقة كل من بي رافي مدير إدارة المعارض والفعاليات، ومعتز محمد مدير إدارة العمليات والأمن، وسلطان شطاف مدير إدارة التطوير والتسويق، ومروان المشغوني مدير العلاقات الحكومية، وسنديب بولار مدير تطوير الأعمال، وسلطان البح مساعد العلاقات العامة.

وقد جال الوفد الزائر عقب الاجتماع في أرجاء مركز إكسبو الشارقة واطلع على المرافق الخاصة بالمركز، وتعرف على الإمكانيات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها المركز سواء للشركات العارضة أو للزوار وفي نهاية اللقاء قدم سعادة سيف المدفع لضيوف المركز دروعاً تذكارية بالإضافة إلى هدايا رمزية من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي اختتم فعالياته قبل يومين، كما أقام المركز مأدبة عشاء على شرف الزائرين.

وتحظى الإمارات بسمعة عالمية وإقليمية متنامية في مجال صناعة المعارض حيث أثبتت جدارتها في تطوير وتعزيز تنافسية هذه الصناعة إلى أعلى المستويات، وهو ما تجسد في نجاح الإمارات باستضافة "إكسبو 2020" وفي مشاركتها الفاعلة في عضوية الاتحاد الدولي لصناعة المعارض "أوفي" منذ سنوات وغيرها الكثير من الإنجازات النوعية التي مكنتها من تصدر دول المنطقة كوجهة إقليمية وعالمية في هذا المجال.

في حين يعد مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من أحدث المراكز في السعودية لإقامة المعارض التجارية المحلية والدولية والمؤتمرات ومختلف الفعاليات الاقتصادية، ويسعى المركز إلى تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة بما ينسجم مع حجم الاقتصاد السعودي وتطلعاته كأحد اقتصاديات العالم المؤثرة، من خلال بناء علاقات دائمة واستراتيجية مع الجهات المنظمة للمعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي والدولي.