المنصوري يبحث التعاون مع 10 دول عربية وأجنبية

الشارقة 24:

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تطوير آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من كبار الشخصيات من رؤساء دول وحكومات ووزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من دول آسيا وأوروبا وإفريقيا، من المشاركين في أعمال الدورة الثامنة، من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه الوزارة في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 9 حتى 11 إبريل الجاري.

تناولت اللقاءات فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطيران والسياحة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث مقومات الاقتصاد الإسلامي والفرص الواعدة التي يطرحها والخطوات التي حققتها دولة الإمارات لتطوير قدراتها وإمكاناتها في هذا الصدد.

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكة علاقاتها الخارجية وتنويع قاعدة شراكاتها الاقتصادية ومناقشة برامج وخطط محددة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم الأهداف التنموية للدولة وشركائها.

وأشار معالي الوزير خلال الاجتماعات إلى أن دولة الإمارات نجحت في تطوير مكانتها كمركز إقليمي ودولي للمال والأعمال ووجهة سياحية متميزة، وذلك عن طريق امتلاكها بنية تحتية وتشريعية مرنة ومتطورة، إلى جانب تطوير قدرات الدولة وتعزيز تنافسيتها في قطاعات النقل الجوي والبحري، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز كبوابة للنفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة في المنطقة على صعيد آسيا وإفريقيا، وهو ما عزز من جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية بالخارج، أوضح المنصوري أنها تتسم بقدر كبير من التنوع سواء على الصعيد الانتشار الجغرافي أو فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية.

شملت اللقاءات، اجتماعات مع كل من رستم ميخانوف رئيس جمهورية تتارستان، وديميتري كومسيشفيلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد والتنمية المستدامة بحكومة جورجيا، والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم بالجزائر، وفالدرين لوكا وزير التنمية الاقتصادية بكوسوفو، وإيغور ميروفيتش رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا بصربيا، ولوتشميناريدو سيتانا وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس، وكيم هيون تشونغ التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، وكريشنيك بكتاشي وزير التجارة بمقدونيا، واييكاترينا زاهاريف نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية بجمهورية بلغاريا.