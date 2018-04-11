النفط عند أعلى مستوى له منذ 2014

الشارقة 24 – رويترز:



صعدت أسعار النفط العالمية، الأربعاء، رافعة المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية "يوروكونترول" من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولار للبرميل في الساعة 01:04 بتوقيت جرينتش بزيادة نسبتها 7% عن آخر إغلاق له، وصعد برنت أكثر من 3%، الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولار.



وسجل خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.63 دولار للبرميل، ليرتفع 12% عن آخر تسوية.