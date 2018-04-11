النفط يقفز 3.5% مع انحسار المخاوف من حرب تجارية

الشارقة 24 – رويترز:

قفزت أسعار النفط أكثر من 3%، يوم الثلاثاء، مع تزايد ثقة المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى حل لنزاعهما التجاري، من دون الإضرار بالاقتصاد العالمي.

وأعطت التوترات في الشرق الأوسط وضعف الدولار دعماً أيضاً لأسعار الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.39 دولار، أو 3.5%، لتبلغ عند التسوية 71.04 دولار للبرميل، وهذه هي أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر.

وفي التعاملات اللاحقة على التسوية، سجل برنت 71.34 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 .

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.09 دولار، أو 3.3%، لتبلغ عند التسوية 65.51 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار الخامين القياسيين أكثر من 5%، في جلستي التداول السابقتين لتمحو خسائر الأسبوع الماضي، عندما ساهم القلق من حرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم في هبوط أسعار النفط بأكثر من 4%.