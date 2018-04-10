الأخضر يلون مؤشرات البورصة في دبي والبحرين الثلاثاء

الشارقة 24:





تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.25% لتقفل عند مستوى 3089.80 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات، فيما تراجع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.30% لتقفل عند مستوى 7951.42 نقطة، وسط تباين أداء قطاعاتها.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1287.96 نقطة، بينما تراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها لتقفل عند مستوى 4787.46 نقطة بخسائر نسبتها 0.84%، كما تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.74% ليستقر عند مستوى 2214.30 نقطة، بضغط من قطاعاتها الثلاثة.

السوق الإقفال التغير دبي 3089.80 %0.25 السعودية 7951.42 %0.30 سالب البحرين 1287.96 %0.04 عمان 4787.46 %0.84 سالب الاردن 2214.30 %0.74 سالب

ارتفاع في سوق دبي بدعم ترأسه قطاع البنوك

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 7.67 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند مستوى 3089.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114.3 مليون سهم بقيمة 200.5 مليون درهم نفذت من خلال 2123 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.06%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.18% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.15%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.92%.

وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.87% وصولاً إلى سعر 0.349 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.43% وصولاً إلى سعر 5.48 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.76% وصولاً إلى سعر 0.259 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 8.88% وصولاً إلى سعر 1.54 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 67.5 مليون درهم، تلاه سهم العربية للطيران بواقع 24.8 مليون درهم، واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بقيم التداولات بواقع 20.8 مليون سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 16.1 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد هابطة

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الثلاثاء، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7951.42 نقطة خاسراً بواقع 24.03 نقطة أو ما نسبته 0.30%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 161.6 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 72 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 107 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.30%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، في المقابل إنتاج الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.97%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.73%.

وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.92% وصولاً إلى سعر 47.40 ريال، تلاه سهم العالمية بنسبة 3.12% وصولاً إلى سعر 27.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بدحت السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.07% وصولاً إلى سعر 36.30 ريال، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 2.59% وصولاً إلى سعر 48.55 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.8 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 9.9 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 933.1 مليون ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 621.4 مليون ريال.

ارتفاع هامشي في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بدعم من قطاع البنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1287.96 نقطة رابحاً بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 853.8 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.01 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق، دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.115 دولار، وسجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.43% وصولاً إلى سعر 0.345 دولار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع 269.9 ألف سهم.

السوق العُمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بضغط من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 40.43 نقطة أو ما نسبته 0.84% ليقفل عند مستوى 478746 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 22.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 889 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.32%، تلاه القطاع المالي بنسبة 1.16%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%.

وارتفع سعر سهم الحسن الهندسية بنسبة 11.36% وصولاً إلى سعر 0.049 ريال، تلاه سهم صناعة مواد البناء بواقع 9.68% وصولاً إلى سعر 0.034 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بنسبة 6.98% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 4.07% وصولاً إلى سعر 0.330 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.6 مليون سهمن تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 3.3 مليون سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 498.6 ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 442.3 ألف ريال.

خسائر في السوق الأردنية بضغط من قطاعاتها الثلاثة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً ملحوظاً، بعد تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.74%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2214.3 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار نفذت من خلال 2479 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.54%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.59%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وسجل سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.39% وصولاً إلى سعر 0.95 دينار، تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.34% وصولاً إلى سعر 0.24 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.05% وصولاً إلى سعر 1.58 دينار، تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.19 دينار.