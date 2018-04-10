"سيدات أعمال الشارقة" يدعم 5 رائدات أعمال خلال "ملتقى الاستثمار"

الشارقة 24 – وام:



كشف مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن رعايته 5 رياديات من صاحبات المشاريع والشركات الناشئة، وذلك خلال مشاركته في "ملتقى الشركات الناشئة" (ستارت آب) ضمن الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي 2018 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 11 من أبريل الجاري لإتاحة الفرصة لهنَ لعرض مشاريعهن الريادية أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.



ويوفر المجلس لرائدات الأعمال الـ 5 فرصة حضور ورش العمل والتواصل مع الشركاء المحتملين من أصحاب الأعمال والمستثمرين المشاركين في هذا الحدث الأكبر من نوعه في مجال الأعمال والاستثمار والذي يجمع عدداً كبيراً من أقطاب مجتمع الاستثمار العالمي وصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين والأكاديميين البارزين لتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال ريادة الأعمال كما يتيح الملتقى فرص التواصل مع المستثمرين وتبادل الآراء والخبرات في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.



ويعد "ملتقى الشركات الناشئة" (ستارت آب) من أبرز المنصات الرائدة التي تقام ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي حيث يتاح من خلاله للمشاركات الـ 5 فرصة عرض مشروعاتهن وابتكاراتهن ومنتجاتهن إلى جانب 200 شركة ناشئة أخرى بهدف تحقيق التواصل الفاعل بين هذه الشركات والمستثمرين وشركاء الأعمال في أنحاء العالم وسط تفاؤل بشأن مستقبل قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.



ويهدف مجلس سيدات أعمال الشارقة أحد المؤسسات التابعة لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة من خلال مشاركته في هذه المنصة العالمية الرائدة إلى استعراض برامجه ومبادراته وإنجازاته والأهداف المستقبلية التي يرنو إلى تحقيقها أمام الآلاف من زوار الملتقى من مختلف أنحاء العالم.



وتم خلال أول يومين من أعمال الملتقى فرز واختيار الشركات الناشئة بعد تقييم عروضها من قبل لجنة التحكيم والمستثمرين للحصول على الدعم المالي والفوز بجوائز مالية كما تم ترتيب اجتماعات لجميع الشركات الناشئة المشاركة في المسابقة مع المستثمرين المعنيين وشركاء الأعمال وممثلي الشركات العالمية والجهات الحكومية.



وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة "لقد شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الشركات الناشئة التي تمتلكها وتديرها النساء بمعدل لم يسبق له مثيل وحققت الكثيرات منهن نجاحاتٍ غير مسبوقة.. واليوم نحن أمام مجموعة جديدة من رائدات الأعمال اللائي يشكلن جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني ونواة فاعلة تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في دولة الإمارات".



وأضافت أن مجلس سيدات أعمال الشارقة وبرعايته لهذه الشركات الناشئة المشاركة في الملتقى يواصل جهوده الحثيثة لدعم سيدات الأعمال بكل السبل الممكنة موفراً لهن فرصة الوصول إلى الجمهور المستهدف وجذب الاستثمارات لتمويل مشاريعهنَ الرائدة لاسيما في ظل ارتفاع مستويات التنافسية في السوق.