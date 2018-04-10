حسين المحمودي: الشارقة تزخر بفرص استثمارية كبيرة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لـ "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار": نحن سعداء بالمشاركة في "ملتقى الاستثمار السنوي 2018" ضمن جناح إمارة الشارقة، الذي يضم العديد من الجهات الحكومية، مؤكداً أن الشارقة تزخر بفرص كبيرة لتقديمها للمستثمرين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الملتقى منصة مثالية لاستشراف آفاق الاستثمار في ظل التطور التكنولوجي الهائل مع التركيز على بحث سبل تحقيق الاستثمار الأمثل في المعرفة والابتكار والبحوث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية يقوم عليها الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.



وأضاف: "نتطلع من خلال مشاركتنا في هذا الحدث إلى تبادل الرؤى ونقل المعرفة واستكشاف الآفاق جديدة لاستقطاب استثمارات واعدة لاسيما في الاقتصاد المعرفي الذي يمثل دعامة أساسية من دعائم النمو المستدام وركيزة متينة لتوظيف الطاقات البشرية الشابة في ترجمة أهداف "رؤية الإمارات 2021" المتمحورة حول بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية يضمن مستقبلاً مزدهراً ومستداماً ويضع على عاتقنا مسؤولية تفعيل الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لاستقطاب استثمارات دافعة لعجلة التنويع الاقتصادي".



وأشار المحمودي إلى أن "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال والتطور التكنولوجي تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة.