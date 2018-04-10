الاتحاد الأوروبي يكافح التحايل على ضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24 - وام:

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس حالياً التدابير الضرورية لمكافحة التحايل على ضريبة القيمة المضافة في المعاملات التجارية والمالية، والتي تعتبر إحدى الوسائل التي يتم الركون إليها لتمويل الأنشطة الإرهابية.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية وشؤون اليورو بيار موسكوفيتسي، أمام لجنة خاصة تابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، إن هذه التدابير تشمل منح السلطات آليات تحرك جديدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات التي تحارب استرداد ضريبة القيمة المضافة الاحتيالية، معتبراً أن نظام ضريبة القيمة المضافة الموجود حالياً في أوروبا تستخدمه الجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتها.