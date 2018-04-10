أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات المبكرة

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم باير، بعد تقرير عن أن الولايات المتحدة وافقت على استحواذها على مونسانتو، بينما صعد قطاع السلع الفاخرة بفعل نتائج قوية لشركة إل.في.إم.إتش.

وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة بعد كلمة للرئيس الصيني شي جين بينغ، مما قاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية للارتفاع 0.7 % بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش.

وتعهد شي بخفض رسوم استيراد منتجات من بينها السيارات، مما رفع المعنويات في القطاع وقاد مؤشره إلى الارتفاع 2% مع صعود سهم دايملر 2.3 %.

وارتفع سهم باير 4.3 % وكان من بين أكبر الأسهم الرابحة، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأميركية ستسمح للمجموعة الألمانية المتخصصة في الأدوية والمبيدات الحشرية بالاستحواذ على مونسانتو في صفقة بقيمة 62.5 مليار دولار.