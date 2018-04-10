التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط 13.3% في مارس

الشارقة 24 – رويترز:

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير.

وعلى أساس شهري، زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1 % في مارس من 0.3 % في فبراير.

كان التضخم بلغ مستوى قياسي مرتفع يقارب 35 % في يوليو، بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.