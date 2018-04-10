واحة الصجعة الصناعية تفوز بجائزة "أريبيان بزنس" العقارية

الشارقة 24:

فازت واحة الصجعة الصناعية، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بجائزة مجلة "أريبيان بزنس" العقارية عن فئة "أفضل مشروع صناعي".

وكانت شركة الشارقة لإدارة الأصول قد أطلقت مشروع واحة الصجعة الصناعية في أكتوبر 2015، التزاماً منها برؤية الإمارة الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع بهدف تعزيز القدرة التنافسية والازدهار.

وتسلم عبد العزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية، الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته "أريبيان بزنس" في الريتز- كارلتون، المركز المالي، بحضور مسؤولي كبرى المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وقال عبد العزيز فكري: "يسعدنا الفوز بهذه الجائزة التي تعكس جهودنا الرامية للمساهمة في تحقيق النمو المستدام بإمارة الشارقة، وتعد هذه الجائزة دليلاً على النشاطات الريادية التي تؤديها شركة الشارقة لإدارة الأصول لتطوير مفاهيم فريدة ومبتكرة، من خلال المشاريع الحيوية، ومن بينها واحة الصجعة الصناعية التي تقدم فرصاً استثمارية كبيرة لمواطني دولة الإمارات والعرب والمستثمرين الأجانب".

وأكد فكري أن واحة الصجعة الصناعية تعد مشروعاً متميزاً للنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير مستلزمات الجودة الاستثنائية والقدرة على التكيف، ومن المتوقع أن تصبح الواحة واحدة من أكبر المجمعات الصناعية وأكثرها تطوراً في المنطقة.

وتبلغ مساحة واحة الصجعة الصناعية 14 مليون قدم مربعة، وتضم 353 قطعة أرض مخصصة للأغراض الصناعية الخفيفة والمتوسطة والاستخدامات المتعددة ومحلات التجزئة، وتتضمن قطعة أرض واحدة لبناء مركز تسوق أو نشاط تطويري أكبر، وستصبح الواحة منطقة صناعية ذات مستوى عالمي تشتمل على مبانٍ تقام لأغراض محددة إلى جانب جميع وسائل وتسهيلات الراحة الأساسية اللازمة.

وتجسد واحة الصجعة الصناعية مفهوماً جديداً للواحات الصناعية والمناطق الحرة، حيث يتم إعفاء المستثمرين من رسوم الخدمة، ويمكنهم التمتع بجميع المزايا الاقتصادية الفريدة التي توفرها المنطقة الحرة، بما في ذلك خيارات التمويل المصرفي الجذابة.