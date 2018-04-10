الهاملي: سوق العمل بالإمارات الأكثر مرونة إقليمياً وعالمياً

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد من أكثر الأسواق مرونة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتميز بكونه سوقاً ممكناً لمواطني الدولة، جاذباً للكفاءات من مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد، أشار إلى تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، والذي صنف الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ 11 على مستوى العالم ضمن مؤشر كفاءة سوق العمل.

وشدد معاليه على أن سوق العمل في الدولة ساهم بتشغيل أكثر من 5 ملايين عامل من مختلف الجنسيات خلال العام 2017، ويستقبل نحو 1.350 مليون عامل من جميع دول العالم، يعملون ضمن المستويات المهارية العليا للمساهمة في مختلف أنشطة القطاع الخاص بالدولة، ما جعل الإمارات الثانية على مستوى العالم من حيث القدرة على جذب الكفاءات والمهارات والاحتفاظ بها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لأعمال الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أطراف الإنتاج من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية.