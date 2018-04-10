النفط يصعد 2.3% مع تعافي سوق الأسهم

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، يوم الإثنين، بدعم من تعافي سوق الأسهم، مع انحسار المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.54 دولار، ليبلغ عند التسوية 68.65 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر برنت 2.3%، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ 21 مارس الماضي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.36 دولار، ليبلغ عند التسوية 63.42 دولار للبرميل، إذ ارتفع 2.2%، ليسجل أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ 23 مارس الماضي.

وارتفعت سوق الأسهم الأميركية بصفة عامة أكثر من 1%، بدعم من قوة أسهم التكنولوجيا وتبني صناع السياسات الأميركية موقفاً أقل حدة تجاه رسوم التجارة مع الصين، ما عزز موجة تعاف من خسائر الأسبوع الماضي.