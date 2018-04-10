الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وترقب بيانات أميركية

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الإثنين، مع تحول الدولار للهبوط، لكنها ظلت تتحرك في نطاق ضيق بفعل الحذر من تصعيد محتمل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وترقب بيانات أميركية، ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي".

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3%، إلى 1336.80 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو أربعة دولارات أو 0.3%، لتبلغ عند التسوية 1340.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام سلة عملات، بينما ارتفعت الأسهم العالمية، في الوقت الذي قللت فيه الحكومة الأميركية من شأن المخاوف من حرب تجارية مع الصين، وإن كان المتعاملون قد ظلوا حذرين.

وقال مايكل ماتوسيك من شركة جلوبال أنفستورز الأميركية: إن الأسواق تترقب هذا الأسبوع نشر محاضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الاتحادية، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما أبقى على تحرك الذهب في نطاق ضيق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3%، إلى 16.53 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 2.4% إلى 934.50 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 4% إلى 936.10 دولار للأوقية.