واحة الشارقة للتطوير العقاري تطلق مشروع شقق السعادة الشاطئية

الشارقة 24:

كشفت شركة واحة الشارقة للتطوير العقاري التي تتولى تطوير مشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية - أجمل مكان"، عن إطلاق شقق السعادة، ضمن مشروع "بلو باي ووك"، الذي يضم شققاً فاخرة ذات إطلالة شاطئية خلابة، بأسعار غير مسبوقة وعروض مغرية، على وحداته السكنية .

ويضم مشروع "بلو باي ووك"، 6 أبراج سكنية وتجارية مكونة من مجموعة شقق فاخرة، بأنواع وأحجام مختلفة "استوديو، غرفة وصالة وغرفتين وصالة" ضمن بيئة مخدمة بالكامل، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمقاهي ومحلات للتجزئة لأرقى وأفضل الماركات، لتشكل مجتمعاً متكاملاً بإطلالة شاطئية ساحرة، حيث سيتم تسليم المشروع كاملاً في الربع الأخير من العام 2020.

ويقع مشروع "بلو باي ووك" في مدخل مشروع مدينة الشارقة للواجهات المائية، ويضم 600 شقة ذكية، ذات مواصفات عالية تمتلك جميعها إطلالة شاطئية، توفر تجربة عيش فريدة من نوعها، حيث تحتوي المرافق المصاحبة للمشروع على حدائق خضراء، وأحواض سباحة، ومحال متنوعة ومطاعم مختلفة ومناطق ترفيه تجعله مقصداً للعائلة طوال أيام الأسبوع.

وأكد سلطان الشكره الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري أن شقق "بلو باي ووك" الشاطئية، تنفرد بموقعها الاستراتيجي، حيث تتواجد ضمن واحد من أكبر وأهم المشاريع السكنية في إمارة الشارقة، وهو "مشروع مدينة الشارقة للواجهات المائية - أجمل مكان"، إضافة إلى القرب من الشوارع الرئيسية في الدولة، وهو ما يوفر سهولة الحركة والتنقل من وإلى المشروع، هذا الموقع الاستراتيجي يجعل من مشروع "بلو باي ووك" فرصة مثالية سواء بالسكان أو المستثمرين الباحثين عن فرص مجزية في المنطقة.

وأضاف الشكره، أن مشروع "بلو باي ووك"، سيكون واحداً من أكثر المشروعات رفاهية، ويضاهي تصاميم الطراز المعماري لمنطقة الخليج العربي، وتطل كافة أبراج المشروع على البحر.

من جانبه أكد علاء مسعود مدير عام المبيعات والتسويق لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري، أن أسعار الوحدات السكنية التي يتم عرضها للبيع في المشروع، تتناسب مع متوسطات السوق العقارية الحالية، وهي أسعار غير مسبوقة للمشترين والمستثمرين، حيث نتطلع في الشركة إلى مبيعات قوية خلال الفترة القادمة، إذ تتمتع أسعار الوحدات الجديدة بالواقعية التي تتطلبها السوق العقارية في الوقت الحالي.

وأضاف مسعود أن "بلو باي ووك"يوفر تصاميم مختلفة للجمهور، لتسهيل اختيار التصميم الذي يناسب كل مستثمر، وتتمتع جميعها بإطلالات، مع إمكانية الوصول إلى كافة مرافق المشروع بكل سهولة ويسر.