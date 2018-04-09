صعود كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات الإثنين

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها، في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.36%، لتقفل عند مستوى 3082.13 نقطة، وسط ارتفاع أداء غالبية القطاعات، كما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.09%، لتقفل عند مستوى 7975.45 نقطة، وسط تباين أداء قطاعاتها.

كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.23%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1287.41 نقطة، وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة، لتقفل عند مستوى 4821.89 نقطة بأرباح نسبتها 0.14%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.71%، ليستقر عند مستوى 2230.81 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والمال.

السوق الإقفال التغير دبي 3082.13 %0.36 السعودية 7975.45 0.09 % البحرين 1287.41 0.23 % عمان 4821.89 %0.14 الاردن 2230.81 0.71 %





سوق دبي ترتد مرتفعة بدعم من غالبية القطاعات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الإثنين، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.04 نقطة أو ما نسبته 0.36%، ليقفل عند مستوى 3082.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 126.9 مليون سهم بقيمة 214.4 مليون درهم نفذت من خلال 2565 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البنوك وقطاع التأمين بنسبة 0.57%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.45%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00%، وصولاً إلى سعر 0.336 درهم، تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 3.80%، وصولاً إلى سعر 0.519 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.71%، وصولاً إلى سعر 0.287 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.90% وصولاً إلى سعر 2.07 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 49.2 مليون درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 30.7 مليون درهم، واحتل سهم دي إكس بي إنترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات، بواقع 15.6 مليون سهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 14.7 مليون درهم.

ارتفاع طفيف في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً، في تعاملات جلسة الإثنين، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7975.45 نقطة رابحاً بواقع 7.01 نقطة أو ما نسبته 0.09%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 215.7 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 107 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.14%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.85%، في المقابل سجل الأدوية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.30%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.13%.

وسجل سعر سهم دور أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.86%، وصولاً إلى سعر 21.80 ريال، تلاه سهم بتروكيم بنسبة 3.77% وصولاً إلى سعر 27.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت العربية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.34%، وصولاً إلى سعر 31.90 ريال، تلاه سهم دار الأركان بنسبة 5.33% وصولاً إلى سعر 12.08 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61.6 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 29 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 778.7 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 652.2 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الإثنين، بدعم من قطاعات الخدمات والصناعة والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1287.41 نقطة رابحاً بواقع 2.92 نقطة أو ما نسبته 0.23%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 731.7 ألف سهم بقيمة 153.2 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 1.43 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بواقع 12.26 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.95%، وصولاً إلى سعر 0.770 دينار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 2.88%، وصولاً إلى سعر 0.214 دينار، وسجل سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.39%، وصولاً إلى سعر 0.355 دولار، تلاه سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 0.79%، وصولاً إلى سعر 0.126 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 151 ألف سهم، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 124.7 ألف سهم.

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين، بدعم من قطاعي المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.7 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 4827.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 208.9 مليون سهم بقيمة 37 مليون ريال، نفذت من خلال 1417 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.69% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.

وارتفع سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 53.85% وصولاً إلى سعر 0.100 ريال، تلاه سهم الحسن الهندسية بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.044 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بنسبة 9.60% وصولاً إلى سعر 0.160 ريال، تلاه سهم الغاز الوطنية بواقع 6.07% وصولاً إلى سعر 0.263 ريال، واحتل سهم البنك الأهلي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 148 مليون سهم، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 17.8 مليون سهم، واحتل سهم البنك الأهلي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 22.9 مليون ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 7.1 مليون ريال.

مؤشر السوق الأردنية يرتفع بدعم من قطاع المال

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات جلسة الإثنين، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.71%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2230.81 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار نفذت من خلال 2474 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.08%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 7.40%، وصولاً إلى سعر 8.99 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم فيلادلفيا للتأمين بنسبة 5.00%، وصولاً إلى سعر 0.95 دينار.