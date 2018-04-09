المشرخ: نهدف لتقديم صورة متكاملة عن المنتج الاستثماري للشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة": أن إمارة الشارقة تشارك في فعاليات الدورة الثامنة من "ملتقى الاستثمار السنوي 2018" بجناح يضم 6 دوائر مختلفة، وهذه سادس مشاركة للشارقة في هذا الحدث، ونعرض من خلال مشاركتنا تجربة المستثمر، والمراحل التي يمر بها، وكذلك نستعرض قصة التكامل بين مختلف الدوائر الحكومية في الشارقة.

وقال المشرخ: "نشارك في الحدث تحت مظلة واحدة تمثل الشارقة، سعياً لتقديم صورة متكاملة عن المنتج الاستثماري الذي توفره الإمارة، حتى يتمكن المستثمرون من الحصول على كل المعلومات المطلوبة خلال زيارة واحدة للمنصة".

وأضاف المشرخ، "نهدف من خلال مشاركتنا إلى تعريف الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين الدوليين المشاركين بما تمتلكه الشارقة من فرص استثمارية حقيقية، تقع ضمن قطاعات متنوعة، لاسيما السياحة والترفيه، والبيئة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية".

وأكد المشرخ أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" يهدف إلى تعزيز التكامل مع الشركاء الحكوميين لتلبية تطلعات المستثمرين، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، بما يرسخ سمعة الإمارة بصفتها صديقة للأعمال، وحالياً، يركز المكتب على استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل داخل الشارقة، انطلاقاً من مناطقها الحرة الصناعية أو التجارية أو المتخصصة، وتقديم المزايا الاستثمارية المتنوعة لها، من خلال استراتيجيات وخطط تهدف إلى تحقيق الأثر التنموي والاقتصادي المنشود في الإمارة على المديين المتوسط والبعيد.