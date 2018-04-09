"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة "الاستهلاك المستدام"

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ‏ورشة عمل بعنوان "الاستهلاك المستدام"، حيث عقدت ‏الورشة في مربى الشارقة للأحياء المائية، أحد الأماكن الرئيسية المرتبطة بالبيئة في الإمارة، وشارك في الورشة عدد من موظفي الدائرة والجهات المحلية الحكومية بالشارقة.

هدفت الورشة إلى ربط ثلاثة مفاهيم رئيسية وهم التنمية والاستثمار والبيئة ‏وذلك في إطار ‏عمل الدائرة على المساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة كأحد الأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وأكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، ‏أن هذه الورشة تأتي في إطار توسيع رؤية ومفهوم التنمية الشاملة لدى دائرة التنمية الاقتصادية ‏في الانتقال من ‏إدارة التراخيص ‏وتسهيل الأعمال للمنشآت وخدمة المستثمرين‏ ‏إلى مفهوم أوسع ‏وهو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحلقاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحةً، أن الجانبان ‏الاجتماعي والبيئي ‏مكملين بشكل كبير للحلقة الاقتصادية، وأي خلل في المنظومة الاجتماعية أو في المتطلبات البيئية يمكن أن يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي، كما وتندرج هذه الورشة في إطار اهتمامات الدائرة في توثيق العمل المشترك مع شركاء التنمية في الإمارة، من أجل نشر الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ومفهومي النمو والتنمية.

وأشارت ‏إلى أن ‏الدائرة ساهمت في اقتراح وتطبيق بعض الاشتراطات لبعض الأنشطة في الفترة الأخيرة سعياً منها لتطبيق السياسة الحكيمة والرؤية المستنيرة ‏لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ‏بالاهتمام بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والاستثمار في المنظومة الحيوية.

وأكدت على أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في الإمارة ولاسيما أن الدائرة هي الجهة المختصة ببيانات رخص الأعمال على مستوى الإمارة وهي الجهة المختصة بإصدار التقارير والمؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة.

قدم الورشة الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حيث تحدث عن أهمية التفرقة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وأخيراً التنمية المستدامة، مضيفاً، أن التنمية المستدامة هي المرحلة الأخيرة في سلسلة التنمية ومعها يتركز الفكر الاقتصادي على حسن استخدام الموارد والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.