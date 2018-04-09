"حرة مطار الشارقة" تحتضن أكبر مصنع مصابيح بتقنية "إل إي دي" في المنطقة

الشارقة 24:

أعلنت "ريكستون للتقنيات" الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصميم وتصنيع المصابيح العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء "إل إي دي"، عن تدشين أكبر منشأة لتصنيع المصابيح العاملة بتقنية "إل إي دي" LED على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

وتضم المنشأة الجديدة التي طوّرتها "ريكستون" باستثمارات إجمالية تجاوزت 50 مليون درهم، مصنعاً ضخماً يُعتبر وحدة صناعية متكاملة وفائقة التطور تمتد على مساحة 125 ألف قدم مربعة، ومكاتب الشركة التي تدمج أساليب التصميم الخضراء والتقنيات الذكية، بالإضافة إلى مختبر رقمي متخصص بمصابيح "ليد" هو الأحدث من نوعه في المنطقة.

وجرى إطلاق أولى عمليات مشروع "ريكستون" التي تُعتبر الذراع الصناعية لـ"كينجستون القابضة" إحدى أكبر الشركات العالمية المستثمرة في المنطقة الحرة بمطار الشارقة، خلال حفل رسمي أقيم لهذه المناسبة صباح الاثنين، حضره كل من سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ولالو صامويل رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ"كينجستون"، وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من القناصل والسفراء لعدد من الدول، وشخصيات رسمية وممثلي مجتمع الأعمال المحلي ووسائل الإعلام وكبار المسؤولين في الشركة.

وتجوّل الحضور في جميع أقسام المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 140 ألف قدم مربع، حيث اطلعوا على مختلف مراحل الإنتاج في المصنع الذي يُشكّل قفزة نوعية لشركة "ريكستون" في مجال تصميم وتصنيع مصابيح "إل إي دي" التي تركز على الكفاءة في استهلاك الطاقة والاستدامة وخفض تكاليف العمليات التشغيلية.

واستمع الحضور إلى شرح حول الخطط المستقبلية للشركة وقائمة المنتجات التي سيتم تطويرها في المصنع المستحدث الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف قطعة من تجهيزات المصابيح التي يتم تنصيبها داخل هياكل الجدران، بالإضافة إلى 150 ألف قطعة من تجهيزات مصابيح "نيون"، إلى جانب مجموعة متنوعة من تجهيزات المصابيح التجارية المقاومة لعوامل الطقس وتجهيزات الإنارة السقفية والأضواء الكاشفة.

كما تجول الحضور في أرجاء المكتب الرئيسي الجديد للشركة الذي تم بناءه وفق أفضل المواصفات البيئية في العالم لجهة ترشيد استخدام الطاقة والمياه والمواد. وتفقدوا مختبر الشركة لتقنيات الإنارة الذي يمتد على مساحة 3 آلاف قدم مربعة والمجهز بمعدات فائقة الحداثة لاختبار مدى كفاءة مصابيح "إل إي دي" وقياس المعامل التقني للضوء ومستويات جودته وقدرته على التجسيد اللوني.

دعم المستثمرين

من جانبه، أكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على تقديم أقصى درجات الدعم لمجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال توفير المزايا والتسهيلات والاستشارات اللازمة التي تدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الطموحة التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة، انطلاقاً من مسؤولية الغرفة كممثل للقطاع الخاص الذي يُعد شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة الشارقة على كافة الأصعدة، وذلك في إطار سعي الإمارة لتعزيز مكانتها الاستراتيجية على الخارطة العالمية كمركز إقليمي جاذب وواعد وتنافسي ومتميز لتأسيس الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات. ونوه العويس بطبيعة مشروع "ريكستون" الذي يحاكي أكثر الصناعات تطوراً واعتماداً على التقنيات الحديثة ويتميز بطابعه البيئي، مؤكداً مواصلة الغرفة جهودها الدؤوبة لمضاعفة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في المناطق الصناعية التي طورتها حكومة الشارقة.

إضافة نوعية

وهنّأ سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، شركة "ريكستون" على إطلاق مشروعها الاستثماري المبتكر ضمن حرة مطار الشارقة، مؤكداً أنه يشكل إضافة نوعية إلى القطاع الصناعي في إمارة الشارقة، ومن شأنه أن يُشجع المستثمرين على إطلاق مشاريع حيوية جديدة في المستقبل، للاستفادة من المزايا والتسهيلات والخدمات المميزة التي توفرها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة وإمارة الشارقة بشكل عام عبر مؤسساتها الحكومية للشركات الوطنية والأجنبية، وبالتالي تحقيق العوائد المجزية من الاستثمار في الشارقة التي رسخت مكانتها وأهميتها كوجهة استثمارية واقتصادية إقليمية مفضلة، نظراً لما تتمتع به من إمكانات تنافسية عالمية في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وعلق المزروعي بأن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التوازن بين استقطاب الاستثمارات الجديدة وتنمية الاستثمارات القائمة من خلال توفير مناخ محفز يساهم بشكل مباشر في نجاح المشاريع الاستثمارية، وقال إن المنطقة الحرة لمطار الشارقة حققت الكثير من الإنجازات وأضحت منطقة متميزة بصناعاتها المختلفة مؤكداً أن إنشاء مصنع ريكستون العالمي يعكس الإنجازات التي تحققت في استقطاب شركات عالمية من كافة أرجاء العالم.

وذكر المزروعي إن استضافة هذا الاستثمار، يأتي تتويجاً لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لإمارة الشارقة وإبرازها كمركز اقتصادي هام، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة تتميز بعدة عوامل تجعل منها محط اهتمام المستثمرين، اذ تضم أكثر من 7500 شركة تعمل بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، معتبراً أن تدشين هذه المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط التي تطلع الشركة من خلالها إلى تلبية حاجة الأسواق الإقليمية من منتجات مصابيح "ليد" عالية الجودة، يحثنا على مضاعفة الجهود لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الواعدة من مختلف أنحاء العالم إلى الشارقة، لافتاً إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في مواكبته مبادرات الاستدامة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات والمعايير البيئية المعتمدة في الشارقة، سواء على مستوى المباني والتجهيزات والتقنيات المستخدمة أو لجهة المنتجات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة التي ستنتجها الشركة.

وجهة مفضلة

وأثنى المزروعي على خطوة "ريكستون" نحو مضاعفة استثماراتها وخططها التوسعية لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة الطموحة تعكس ثقة المستثمرين بإمارة الشارقة كمركز اقتصادي جاذب على الساحتين الإقليمية والدولية، وتؤكد صوابية الرؤية الحكيمة التي تنتهجها الإمارة في سبيل تعزيز مكانتها المرموقة وسمعتها البارزة كوجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للتوسع أو لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة، مؤكداً حرص "حرة مطار الشارقة" على تقديم أقصى ما يمكن من تسهيلات لكافة المستثمرين بما يدعم نمو أعمالهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ويسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى الإمارة والدولة التي باتت من أكثر الوجهات تنوعاً وجاذبية على مستوى الشرق الأوسط.

تسهيلات ومزايا تنافسية

بدوره، أشاد لالو صامويل رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ"كينجستون القابضة"، بمستوى الدعم والتسهيلات التي حظيت بها "ريكستون" لإطلاق مشروعها وخاصة من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤكداً أن اختيار الشارقة كمركز إقليمي لتوسعة أعمال الشركة جاء بعد دراسات جدوى مستفيضة بيّنت أن الشارقة هي الوجهة الأفضل لإقامة هذا المشروع، نظراً للمزايا التنافسية الجاذبة التي تقدمها الإمارة والتي تخدم عملياتها وخططها التوسعية في الأسواق الإقليمية.

وقال صامويل إن الشركة تتوقع أن يحقق المشروع قفزة نوعية في مسيرتها ويُمكّنها من توسيع آفاق الابتكار البيئي ومواكبة الطلب المتزايد على منتجات "كينجستون" الرائدة في أكثر من 100 دولة حول العالم، مشدداً على التزام "ريكستون" بدعم التوجهات الخضراء والسياسات الصديقة للبيئة المعتمدة في دولة الإمارات.