"أبوظبي للتنمية" يدعم الاستراتيجية الوطنية للإسكان في مالي

خلال توقيع الاتفاقية بين "صندوق أبوظبي للتنمية" و"حكومة مالي"

الشارقة 24 – وام:



وقع "صندوق أبوظبي للتنمية"، اتفاقية مع حكومة مالي يقدم بموجبها قرضاً تنموياً بقيمة 110 ملايين درهم، بهدف دعم جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية، للإسكان الاجتماعي.



وقع الاتفاقية معالي الدكتور بابوسي سي وزير الاقتصاد والمالية في مالي، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور سعادة بوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة، وخليفة عبد الله القبيسي نائب مدير عام الصندوق، وعدد من المسؤولين في الجانبين.



وأكد سعادة محمد سيف السويدي، سعي صندوق أبوظبي للتنمية إلى مساعدة الدول النامية، على تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التنموية الأساسية.