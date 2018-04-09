"أدنوك للتوزيع" تفتتح 3 محطات بدبي خلال 2018

معالي د. سلطان بن أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للتوزيع" خلال الاجتماع

الشارقة 24 – وام:



اعتمد مساهمو شركة "أدنوك للتوزيع" الأحد، توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم بواقع 5.88 فلساً للسهم الواحد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة.



وتم اعتماد توزيع الأرباح عقب صدور تقرير أداء الشركة، والذي شمل إنجازات بارزة خلال عام 2017، في خطوة تلت الطرح العام الناجح لـ "أدنوك للتوزيع"، في سوق أبوظبي للأوراق المالية ديسمبر من العام الماضي.



وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة الشركة، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، أن نجاح الطرح العام الأولي والنتائج التي تم الإعلان عنها للربع الأخير من عام 2017، وللعام الماضي ككل تؤكد أن "أدنوك للتوزيع" تتمتع بوضع قوي ومستقر مالياً، وذلك بفضل زيادة الإيرادات، وتعزيز هوامش الربح والفرص الكبيرة والواعدة للنمو المستقبلي.



وتضم أبرز إنجازات شركة أدنوك للتوزيع خلال عام 2017، افتتاح 24 محطة خدمة في دولة الإمارات، إضافة إلى خطط افتتاح 13 محطة في عام 2018، عدد منها في دبي، وذلك للمرة الأولى حيث بدأ بالفعل تشييد 3 منها، كما أعلنت الشركة مبادرة "أدنوك فليكس"، لتعزيز خيارات العملاء فيما يتعلق بكيفية ومكان تزودهم بالوقود.