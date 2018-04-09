15 مليار يورو تجارة الخدمات بين أوروبا والإمارات

الشارقة 24 – وام:



تمثل دولة الإمارات أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي، بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الصادرات 42 مليار يورو في عام 2017، وتمثل 2.3 بالمائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، بحسب إيوا سينوفيتش المستشار الرئيسي بالمفوضية الأوروبية، والمديرة العامة للتجارة.



وكشفت إيوا سينوفيتش في تصريحات صحافية بدبي، الأحد، عشية مشاركتها بملتقى الاستثمار السنوي الذي يفتتح الإثنين، أن الإمارات كانت الوجهة السابعة في مجال منتجات الاتحاد الأوروبي في عام 2017.



وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والإمارات 52.6 مليار يورو، وكانت أهم السلع في صادرات الاتحاد الأوروبي هي الآلات ومعدات النقل "أكثر من النصف"، والسلع المصنعة والكيماويات.



وأضافت أن أكبر حصة من الواردات من الإمارات العربية المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ممثلة في الوقود المعدني ومواد التشحيم، والمواد الأخرى ذات الصلة وكذلك السلع المصنعة، منوهة أن قيمة التجارة في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة تبلغ نحو 15 مليار يورو.