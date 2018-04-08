المنصوري يترأس جلسة نقاشية بملتقى "الاستثمار السنوي"

الشارقة 24 – وام:



ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي، التي تنطلق الإثنين، في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض والمؤتمرات، يترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، جلسة نقاشية كبرى تضم أكثر من 72 من القادة الحكوميين، ومدراء الاستثمار من القطاع الخاص.



كما يلقي رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، كلمة الملتقى الرئيسية، الذي يعقد دورته للعام الجاري بعنوان "حوار القادة العالميين: إدارة التنمية المستدامة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر".