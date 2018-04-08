تضم 72 من القادة الحكوميين

المنصوري يترأس جلسة نقاشية بملتقى "الاستثمار السنوي"

  • الأحد 08, أبريل 2018 في 11:34 م
يترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، جلسة نقاشية كبرى، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي، بمركز دبي التجاري العالمي للمعارض والمؤتمرات.
الشارقة 24 – وام:

ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي، التي تنطلق الإثنين، في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض والمؤتمرات، يترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، جلسة نقاشية كبرى تضم أكثر من 72 من القادة الحكوميين، ومدراء الاستثمار من القطاع الخاص.

كما يلقي رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، كلمة الملتقى الرئيسية، الذي يعقد دورته للعام الجاري بعنوان "حوار القادة العالميين: إدارة التنمية المستدامة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر".