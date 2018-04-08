الأخضر يلون مؤشرات بورصات السعودية والبحرين وعُمان الأحد

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.40%، لتقفل عند مستوى 3071.09 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات، بينما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام بنسبة 0.19%، لتقفل عند مستوى 7968.44 نقطة وسط تباين أداء قطاعاتها، كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1284.49 نقطة.



وارتفعت السوق العُمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة لتقفل عند مستوى 4821.19 نقطة بأرباح نسبتها 0.46%، بينما تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.09%، ليستقر عند مستوى 2215.11 نقطة، بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة.

السوق الإقفال التغير دبي 3071.09 %0.40 سالب السعودية 7968.44 0.19 % البحرين 1284.49 0.12 % عمان 4821.19 %0.46 الاردن 2215.11 0.09 % سالب

سوق دبي تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر



تراجعت سوق دبي في تعاملات الأحد، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، وتراجع مؤشرات السيولة والأحجام، في ظل عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 12.28 نقطة أو ما نسبته 0.40%، ليقفل عند مستوى 3071.09 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 77.8 مليون سهم، بقيمة 96.2 مليون درهم نفذت من خلال 1485 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.28%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.20%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%.



وسجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.61%، وصولاً إلى سعر 4.30 درهم، تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.47%، وصولاً إلى سعر 1.38 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.79% وصولاً إلى سعر 0.295 درهم، تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.38%، وصولاً إلى سعر 0.309 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 13.7 مليون درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بواقع 2.6 مليون دولار، واحتل سهم دي إكس بي إنترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 13.3 مليون سهم، تلاه سهم سوق دبي المالي بواقع 9.3 مليون درهم.



السوق السعودية تستمر في أدائها الجيد



سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأحد، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7968.44 نقطة رابحاً بواقع 15.08 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 205.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 96 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 84 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع السلع طويلة الأجل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.91%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.21%، في المقابل سجل الأدوية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.23%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.59%.



وسجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96%، وصولاً إلى سعر 15.56 ريال، تلاه سهم الإسمنت السعودي بنسبة 8.35%، وصولاً إلى سعر 53.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.07%، وصولاً إلى سعر 12.74 ريال، تلاه سهم حلواني إخوان بنسبة 4.82% وصولاً إلى سعر 57.50 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.9 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 30.6 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 780.6 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 652.4 مليون ريال.



ارتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق البحرينية



ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأحد، بدعم ترأسه قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1284.49 نقطة رابحاً بواقع 1.59 نقطة أو ما نسبته 0.12%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 425.9 ألف سهم بقيمة 124.1 ألف دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.31 نقطة واستقر قطاع الصناعة من دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 44.85 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 40.40 نقطة.



وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76%، وصولاً إلى سعر 0.110 دولار، تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 1.00%، وصولاً إلى سعر 0.505 دينار، وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.100 دينار، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 0.97%، وصولاً إلى سعر 0.204 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 604.6 ألف سهم، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 145 ألف سهم.



قطاع المال يقود السوق العُمانية للارتفاع



ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأحد، بدعم من قطاعي المال والصناعة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 22.29 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 4821.19 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نفذت من خلال 1136 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.



وارتفع سعر سهم الكامل للطاقة بنسبة 4.44% وصولاً إلى سعر 0.376 ريال، تلاه سهم بنك أتش إس بي سي عمان بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 0.108 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة الكابلات العمانية على نسبة تراجع بنسبة 3.23% وصولاً إلى سعر 0.458 ريال، تلاه سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بواقع 3.08% وصولاً إلى سعر 0.880 ريال، واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.9 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش إس بي سي عمان بواقع 4.2 مليون سهم، واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.8 مليون ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 785.2 ألف ريال.



محطة حمراء في السوق الأردنية



سجلت السوق الأردنية تراجعاً طفيفاً بعد تعاملات جلسة الأحد، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.09%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2215.11 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.1 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون دينار نفذت من خلال 2196 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.01%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.



وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سهم الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة 4.96% وصولاً إلى سعر 1.48 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار، تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار.