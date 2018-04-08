الشارقة لإدارة الأصول تشارك في "ملتقى الاستثمار"

الشارقة 24:

تعمل شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، على الترويج للشارقة كوجهة مثالية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي 2018 بدبي.

يعد ملتقى الاستثمار السنوي أحد أهم الفعاليات الإقليمية الرائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويقام الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018، وتشارك فيه نخبة من القادة وصانعي القرار والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال عمر الملا، مدير تنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول: "يسرنا الإعلان عن مشاركتنا في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. ونؤمن بأن هذا الملتقى يعد المنصة الرائدة لتبادل المعرفة والتواصل الاستراتيجي لاستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في أكثر من 140 دولة. علاوة على ذلك، فإن مشاركتنا في "مركز المستثمرين"، في ملتقى الاستثمار السنوي تتيح لنا فرصة الالتقاء بنخبة من المستثمرين، وقادة الصناعة في العالم".

وأشار إلى أن الشارقة لإدارة الأصول مسؤولة عن جميع الأنشطة الاستثمارية لحكومة الشارقة وهي الذراع لتحقيق "رؤية الشارقة 2020" واستراتيجية تنمية الإمارة طويلة الأجل بالإضافة إلى تحديد الأهداف ذات التأثير البعيد المدى.

وأضاف الملا: "تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتمثل مهمتنا في تطوير أنظمة استثمارية مبتكرة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة."

ويحضر ملتقى الاستثمار السنوي عمر الملا وكذلك جاسم الحمادي، مدير المشاريع الجديدة في الشارقة لإدارة الأصول، وسيشاركان في فعالية "مركز المستثمرين"، بوجود عدد كبير من أهم المؤسسات الاستثمارية، وصناديق الثروة السيادية وشركات الاستثمار التي تمثل مختلف الدول والمناطق في العالم.