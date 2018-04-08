المدفع يبحث التعاون مع "جوكو شوكاي" اليابانية

الشارقة 24:

بحث سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مع وفد رسمي من شركة "جوكو شوكاي" اليابانية الرائدة عالمياً في مجال تصميم وصناعة المجوهرات، مجالات التعاون بين المركز والشركة في إطار سعي الشركة لطرح منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الوفد الذي ضم خمسة من كبار خبراء المجوهرات اليابانيين برئاسة هيساشي موشيزوكي، واقع وآفاق سوق المجوهرات المحلي والإقليمي، وسبل مشاركة "جوكو شوكاي" بالدورة الخامسة والأربعين من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة خلال شهر أكتوبر 2018، معربين عن رغبتهم بافتتاح جناح ياباني في دورة المعرض الخريفية المقبلة.

جاء ذلك عقب زيارة الوفد الياباني معرض الساعات والمجوهرات الذي اختتم فعاليات دورته الـ44، السبت، حيث أبدوا اهتمامهم البالغ بالمعرض الذي يُعتبر أحد أكبر الأحداث المتخصصة في مجال تصميم وصناعة وتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ على مستوى المنطقة التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة مرتين كل عام.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: "أضحى معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات منصةً مميزةً تستقطب أبرز خبراء قطاع المجوهرات على مستوى العالم للتعرف عن قرب على سوق الشرق الأوسط. لقد أطلعنا الفريق الزائر خلال يوم المعرض الختامي على سوق المجوهرات النابض بالحياة في المنطقة، حيث تعرفوا على مدى التنوع الذي يميز العارضين المشاركين وشريحة الزوّار النخبوية، فضلاً عن نسب المبيعات التي شهدها المعرض".

من جانبه، قال بي رافي مدير المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة: "تُعد اليابان واحدةً من أكثر الأسواق إنتاجاً للؤلؤ والمجوهرات الجاهزة، وهي تسعى للحفاظ على مكانتها المتقدمة في قطاع مجوهرات الألماس. ومع ما تحمله السوق العالمية من أهمية بالغة بالنسبة لقطاع المجوهرات الياباني، ستبرز مشاركة اليابان الفاعلة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات كخطوة متقدمة ترافقها نتائج إيجابية عديدة".

وعقد خبراء المجوهرات اليابانيين الذين يُعرفون بعملهم الدقيق وتصاميمهم المبتكرة التي تنعكس في صياغات إنتاجاتهم ولمساتهم الإبداعية ذات الجودة العالية، جلسات حوارية مع عدد من كبار المسؤولين في مركز إكسبو الشارقة، كما تضمنت جولتهم في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات زيارة العديد من أجنحة العارضين البالغ مجموعهم 500 مشارك.

وقد جاءت زيارة الفريق الياباني بعد اجتماعهم سابقاً مع عدد من كبار المسؤولين في مركز إكسبو الشارقة خلال مشاركتهم في معرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات الذي عقد خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير حتى 9 مارس الماضيين.

وإضافة إلى ما يقدمه معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات من خدمات وعروض قيّمة لكامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكل الإمارات العربية المتحدة سوقاً جيدةً بالنسبة لخبراء المجوهرات اليابانيين، وذلك بعد أن صُنّفت معدلات استهلاك الفرد من الذهب في الإمارات ضمن قائمة أعلى المعدلات على مستوى العالم. كما سجلت نسبة المبيعات في البلاد أكثر من 43.4 طن من المعادن الثمينة في عام 2017.

وتشير التوقعات إلى أن المشاركة اليابانية الكبيرة ستعزز من العلاقات التجارية التي تربطها مع الإمارات العربية المتحدة، خاصةً وأن عائدات التجارة غير النفطية بين البلدين قد وصلت إلى 14.5 مليار دولار. كما أن هناك أكثر من 100 شركة يابانية تسيّر عملياتها في الإمارات، إلى جانب 200 وكالة و10 آلاف علامة يابانية مسجلة في مختلف إمارات الدولة.