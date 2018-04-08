"اقتصادية الشارقة" تنظم حملات توعوية للمستهلكين بالإمارة

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حملات توعوية للمستهلكين وذلك عن طريق منصتها المتنقلة والتي يتم من خلالها عرض وتعريف المستهلكين بالبضائع المقلدة وتوعيتهم بمخاطر استخدامها، كما تقوم الدائرة ومن خلال منصتها بتوزيع منشورات توعوية على المتسوقين بهدف نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية.

وقد قامت الدائرة مؤخراً بوضع منصتها في السوق المركزي بالشارقة كما تم وضعها في جمعية الشارقة التعاونية بخورفكان، بغرض توعية المستهلكين بأضرار البضائع المقلدة، وكيفية التفريق بينها وبين المنتجات الأصلية، وتعريفهم بآلية تقديم الشكاوى في حال تعرضهم للغش التجاري أو تعرضهم للتلاعب أو الاستغلال فيما يخص الفاتورة الضريبية.

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تنظم حملات موسعة ومستمرة على مدار العام على الأسواق والمراكز التجارية في الإمارة، بهدف حماية وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، والتي تعد من أهم البرامج التوعوية ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة، وأضاف السويدي، تأتي هذه الحملة في إطار سياسة الدائرة القائمة على التفاعل مع المجتمع وحمايته من استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون تحقيق الكسب المادي بشتى الطرق، وحرص الدائرة على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة.

وأكد السويدي على أن الدائرة تبذل جهوداً واضحةً لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال القضاء على الغش التجاري والقيام بالحملات التوعوية وحماية حقوق التجار والمستهلكين، مضيفاً أن تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم هي من أهم الأهداف التي تسعى الدائرة لتحقيقها، وتعريفهم بكيفية التواصل مع الدائرة وغيرها من الجهات التي تعنى بحماية المستهلك للحفاظ على حقوقهم في حال تعرضهم لعمليات غش أو استغلال أو ملاحظة أي تجاوزات سواء في نوعية السلع أو الخدمات والأسعار.

وطالبت الدائرة الجمهور في حال تعرضهم لأي غش تجاري التواصل عبر القنوات المتوفرة لدى الدائرة، سواءً بالاتصال المباشر على 80080000 أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية، إن مثل هذه الحملات التوعوية، تأتي بهدف تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي، كونه ضرورة أساسية لتحقيق التوازن بالأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وضبط الأسواق وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، لأهمية ذلك في دعم التنمية الشاملة.