"رواد" تمول 57 مشروعاً بـ 16.9 مليون درهم

الشارقة 24 – وام:

قطعت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، خلال مسيرتها الممتدة على مدار 12 عاماً، خطوات نوعية في تحقيق رؤيتها وتنفيذ أهدافها، في المساهمة في تهيئة مناخ تحفيزي ملائم، لإطلاق ودعم المشاريع الريادية المواطنة، وفي دعم قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، للمنشآت والمشاريع، والأخذ بيدها لتصبح علامات تجارية ناجحة، تسهم في تعزيز الناتج المحلي في الإمارة.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رواد": إن ما حققته "رواد" من نجاحات واسعة وملموسة على مدار الأعوام السابقة، ينبثق من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الشباب المواطن، ورعاية مواهبهم، والعمل على ترسيخ وتطوير قطاع ريادة الأعمال ككل في الإمارة، من خلال إيجاد وتطبيق طرق وأساليب مبدعة ومبتكرة، لدعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الطاقات الوطنية الشابة وأصحاب الأفكار الإبداعية المتميزة، على تطوير مستقبلهم المهني والدخول بقوة في مجال العمل الريادي الحر، ليكون داعماً لتطور الدولة وخطط حكومتها الرشيدة، نحو التنمية الشاملة المستدامة.

وأضاف سعادته، أن جهود ومبادرات "رواد" لم يكن لها أن تحقق النجاح المنشود، إلا بفضل المتابعة الحثيثة من صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعمه الدائم لإنجازات الشباب، والثقة الممنوحة من سموه للمؤسسة، كونها إحدى المؤسسات الحكومية التي تدعم قطاع ريادة الأعمال، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة.

وأشار سعادته إلى أن مجلس إدارة المؤسسة، يحرص على متابعة سير العمل في "رواد"، والإشراف على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية، وبما يضمن تلبية تطلعات رواد الأعمال واحتياجاتهم وترجمة توجهات القيادة الرشيدة.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة 8 اجتماعات خلال عامي 2016 و2017، وتم تعيين حمد المحمود كأول مدير للمؤسسة، كما شهد العام الماضي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وانضمام المؤسسة إلى نظام "تكامل"، مع دائرة المالية المركزية في الإمارة.

من جانبه، قال حمد المحمود مدير المؤسسة إن "رواد" تعمل بخطة واضحة تقوم على أساس دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، من خلال عدة مجالات من أهمها تقديم خدمات تمويلية على أسس تنافسية، وفقاً لنظام التمويل الإسلامي.

وأضاف أنه يتم تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وفقاً لمجال المشروع "صناعي أو خدمي أو تجاري"، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المشاريع في زيادة الدخل واستثمار الخبرات واستثمار الفرص والشعور بتحقيق الإنجاز، لافتاً إلى أنه وفق الشكل القانوني فإن أغلب هذه المشاريع هي مؤسسات فردية وبعضها شركات ذات مسؤولية محدودة والقليل منها يعتبر من فئة شركات التضامن أو فرعاً لشركة أجنبية.

وأشار المحمود إلى أن إجمالي المشاريع التي دعمتها المؤسسة منذ إطلاقها بلغ 212 مشروعاً، استحوذ رواد الأعمال المواطنون على ما نسبته 58% من هذه المشاريع التي وافقت المؤسسة على تمويلها وبواقع 122 مشروعاً، بينما مثلت مشاريع رائدات الأعمال المواطنات المدعمة 40% من هذه المشاريع وبواقع 84 مشروعاً، بينما كانت 6 مشاريع مشتركة بين الجنسين، وبنسبة 30%، وانقسمت وفق النشاط إلى 9 مشاريع صناعية بنسبة 5%، و111 مشروعاً تجارياً بنسبة 52%، و92 مشروعاً خدمياً بنسبة 43%، علماً بأن إجمالي المشاريع المتقدمة لطلب الدعم خلال الفترة 2005-2017 بلغ 746 مشروعاً.

ولفت المحمود إلى أن الخدمات التمويلية التي تقدمها المؤسسة، تنقسم إلى برنامجين رئيسيين للتمويل، الأول برنامج التمويل المباشر من المؤسسة، والتي يصل فيها التمويل إلى 400 ألف درهم بحد أقصى، والثاني برنامج التمويل غير المباشر، وذلك عن طريق المصارف التي يصل فيها التمويل حتى 2 مليون درهم، لافتاً إلى أن خدمة التمويل المقدمة تكون مع فترة سماح من السداد ونسب مرابحة تفضيلية.

وأوضح أن مؤسسة "رواد"، تمكنت خلال الفترة من 2005 إلى 2017 من تمويل 57 مشروعاً، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبإجمالي قيمة تمويل بلغت 16.9 مليون درهم، حيث بلغت المشاريع الممولة بشكل مباشر من قبل المؤسسة، 43 مشروعاً بقيمة 9.2 مليون درهم، وحاصلة على حوافز تمويلية غير مستردة، بينما حصل 14 مشروعاً خلال الفترة ذاتها، على تمويل غير مباشر عبر الدعم المقدم من المصارف، وبتمويل يصل حتى 2 مليون درهم للمشروع الواحد، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الممنوح لهذه المشاريع 7.7 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، جددت مؤسسة "رواد" مؤخراً اتفاقية تفاهم وشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي، لتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من تأسيس مشاريعهم وتطويرها، بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث سيتكفل الجانبان بتقديم التسهيلات والإعفاءات لرواد الأعمال المواطنين، وتقديم سقف تمويل يصل إلى مليوني درهم لكل مشروع، مع فترة سماح من السداد تصل إلى 12 شهراً، ونسبة مرابحة بأسعار تفضيلية بنسبة 5.85%.

وأوضح حمد المحمود أن المؤمل، أن تكون عائدات هذه الاتفاقية عالية لصالح أعضاء المؤسسة ومنتسبيها، من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا التي سيتمتعون بها، حيث ستتولى المؤسسة تقديم ضمانات لصاحب المشروع بنسبة 25% من قيمة التسهيلات الفعلية المطلوبة للتمويل، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسهيلات والإعفاءات لأصحاب المشاريع، مع تحديد السقف الأعلى لقيمة التمويل الذي يمكن زيادته، بالتنسيق بين المؤسسة والمصرف.

ومنذ إنشائها، قدمت "رواد" دعمها للعديد من المشاريع التي نجحت في حجز حصة سوقية مهمة في سوق العمل، ومن خلال القطاع الذي تعمل به، وتعتبر المشاريع-المركز الوطني للطب الحديث، ومركز الحلال الطبيعي "حلال"، وبيت الكندورة لخياطة الملابس الرجالية، ومجموعة الجنيد الصناعية، والسرعة القصوى لتجارة قطع غيار السيارات، وجوسيب للحلويات، وبوتيك كنزي، وآرمور لصناعة الزيوت، 8 من أفضل العلامات التجارية المدعمة من المؤسسة، حيث بلغ إجمالي مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي لإمارة الشارقة عام 2014، 59 مليون درهم وتمثل 1.8% من إجمالي الناتج، في قطاع الخدمات والتجارة في الإمارة.