1.3 مليون مزايد يتابعون السوق الإلكتروني لـ "الإمارات للمزادات"

الشارقة 24 – وام:



كشف سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الشركة أوجدت سوقاً إلكترونياً يحظى بمتابعة واهتمام أكثر من مليون و300 ألف مزايد تتنوع اهتماماتهم وفق طبيعة السلع المعروضة بالمزاد .



وأشار إلى أن الإمارات للمزادات، وضعت خطة توسع طموحة لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، ودخول أسواق جديدة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها منذ إنشائها، والخبرات التي باتت تتحلى بها ما مكنها من حجز مكان لها، ضمن أهم الشركات المتخصصة في مجال المزادات في المنطقة.



ولفت في حديث مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري دخول قطاعات جديدة حيث وضعت خطة توسع تشمل الدخول للسوق السعودي، والكويتي لتنظيم مزادات في قطاع السيارات والعقارات والأرقام المميزة.



وأوضح أن تميز الشركة في عملها جعلها الوجهة الأولى لأصحاب المزادات على مستوى الدولة، حيث أصبحت تستحوذ على 95 بالمائة من سوق المزادات بالدولة ومملكة البحرين، مؤكداً أن استراتيجية الشركة تركز في المقام الأول على رضا العميل وتحقيق أكبر عائد لصالحه سواء كان ذلك العميل أفرادا أو هيئات أو شركات.



وكشف المناعي أن الشركة سجلت خلال العام المنصرم 2017 ارتفاعاً في إيراداتها بالمقارنة مع العام الذي سبقه.. مشيراً إلى أن أعداد المزايدين سجلت ارتفاعاً مضطرداً خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 46 بالمائة عن عام 2016.



وقال المناعي إن عدد تحميلات تطبيق الشركة عبر الأبل ستور بلغ 126 ألف تحميل بزيادة قدرها 9 بالمائة عن العام الماضي، الذي شهد 116 ألف تحميل للتطبيق، في حين بلغ عدد تحميلات تطبيق الشركة على نظام الأندرويد 168 ألف تحميل بزيادة قدرها 15 بالمائة عن عام 2016 الذي شهد 146 ألف تحميل للتطبيق، وبذلك يصبح إجمالي عدد تنزيل التطبيق إلى الآن أكثر من مليون.



وأكد سعادة عبد الله المناعي في ختام حديثه، أن إلإمارات للمزادات ماضية على الطريق الذي رسمته، لترسخ مكانتها وتبوء موقع ريادي على خريطة شركات المزادات العالمية، ودخول المزيد من الأسواق المحلية والإقليمية، وتحقيق نجاحات تسهم في رفع اسم الإمارات عالياً.